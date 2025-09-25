Zelenski, avertisment fără precedent către Rusia: Liderii de la Kremlin „să-și găsească adăposturi împotriva bombelor” / El a dezvăluit ce i-a promis Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru publicația americană Axios că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii care lucrează la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost împotriva bombelor.

Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu publicat joi de site-ul Axios că are sprijinul explicit al președintelui Donald Trump pentru a lovi ținte rusești, cum ar fi infrastructura energetică și fabricile de arme.

El a mai spus că, dacă Ucraina va primi arme suplimentare cu rază lungă de acțiune din partea SUA, „le vom folosi”.

Liderul ucrainean a spus că i-a adresat o cerere specială lui Trump când cei doi lideri s-au întâlnit marți – un nou sistem de arme care, potrivit lui, l-ar forța pe președintele rus Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

Zelenski a spus că va dezvălui numele sistemului după ce camerele vor fi oprite, adăugând că Trump i-a spus: „Vom lucra la asta”.

Președintele ucrainean a declarat că Ucraina nu va bombarda civilii, deoarece „nu suntem teroriști”. Dar el a sugerat că centrele puterii ruse, precum Kremlinul, sunt luate în calcul.

„Ei trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”, a spus Zelenski despre oficialii de la Kremlin. „Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz”, a adăugat liderul ucrainean.

Ce i-a spus Trump liderului ucrainean

Zelenski a spus că, în timpul întâlnirii lor de ieri, Trump a menționat faptul că Ucraina ar trebui să răspundă la atacurile rusești cu aceeași monedă.

„Dacă ne vor ataca energia, președintele Trump susține că putem răspunde (cu atacuri) asupra energiei”, a spus Zelenski.

Trump a spus același lucru despre fabricile de drone sau bazele de rachete, deși acestea sunt bine apărate, a spus Zelenski.

El a menționat că Ucraina are deja drone care pot lovi adânc în interiorul Rusiei, dar a spus și că există un sistem de arme suplimentar pe care și-l dorește și care ar grăbi sfârșitul războiului.

„Președintele Trump știe, i-am spus ieri ce avem nevoie, un singur lucru”, a adăugat Zelenski.

„Avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi”, a continuat el. „Pentru că, dacă îl vom avea, cred că va fi o presiune suplimentară asupra lui Putin să se așeze la masa negocierilor.”

Schimbarea de poziție a lui Trump

Trump a afirmat marți că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO.

Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia președintele american a lăudat încrâncenarea cu care luptătorii ucraineni își apără țara.

Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina – şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originară. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu?”, a afirmat Donald Trump, potrivit News.ro.

Ulterior, secretarul de stat american Marco Rubio a explicat că Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic între Rusia și Ucraina.

Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară”, dar asta nu doar că a dus la stagnare, „dar am intrat într-o perioadă de ceea ce pare a fi o potenţială escaladare, cu unele dintre cele mai numeroase istoric atacuri pe care le-am văzut în ultimele nopţi şi înainte”, a spus Rubio.

„Acum observăm şi incursiuni în spaţiul aerian vecin, atât de către drone, cât şi de către avioane”, a adăugat secretarul de stat american.

