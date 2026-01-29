ULTIMA ORĂ Activele Lukoil, inclusiv cele din România, cumpărate de un gigant american. Anunțul făcut de compania rusă

Lukoil a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale străine, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA, a anunțat joi al doilea producător de petrol din Rusia, transmite Reuters.

În cadrul sancțiunilor impuse de SUA din cauza acțiunilor Rusiei în Ucraina, Trezoreria SUA a acordat Lukoil termen până la 28 februarie pentru a-și vinde portofoliul global.

Vânzarea, dacă va fi finalizată, ar pune capăt expansiunii externe a Lukoil, care este compania rusă cea mai expusă piețelor internaționale de energie.

Lukoil a declarat într-un comunicat că a convenit cu Carlyle să vândă unitatea sa LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele străine ale companiei.

Ce active deține Lukoil în România

Acestea includ operațiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic și variază de la o participație majoritară în câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak până la rafinării din Bulgaria și România, scrie Reuters.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a declarat Lukoil.

Carlyle a declarat într-un comunicat că tranzacția era condiționată de o evaluare ulterioară și de aprobările autorităților de reglementare.

Sub presiunea sancțiunilor

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționați de SUA în octombrie anul trecut pentru ceea ce Washingtonul a numit progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte dintr-o inițiativă a președintelui american Donald Trump de a forța Moscova să accepte un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, cel mai sângeros război european de după al Doilea Război Mondial.

Diverse surse au afirmat că cel puțin 12 potențiali cumpărători și-au exprimat interesul pentru achiziționarea activelor Lukoil, printre care Carlyle, marile companii petroliere americane Exxon N și Chevron, conglomeratul din Abu Dhabi IHC și Midad Energy din Arabia Saudită.

Carlyle gestionează active în valoare de 474 de miliarde de dolari, acoperind trei segmente de afaceri și 660 de vehicule de investiții.

Două încercări de cumpărare, blocate de Trezoreria SUA

Lukoil a declarat că tranzacția nu include activele sale din Kazahstan.

Kazahstanul a declarat miercuri că a depus o ofertă oficială către autoritățile americane pentru achiziționarea participațiilor Lukoil în proiectele energetice ale țării.

Participațiile includ Consorțiul Caspian Pipeline, principala poartă de acces pentru exporturile de petrol din Kazahstan, precum și cel mai mare câmp petrolier al țării, Tengiz.

Până în prezent, Trezoreria SUA a blocat două încercări de cumpărare a activelor Lukoil, mai întâi o tranzacție între Lukoil și grupul comercial elvețian Gunvor în octombrie, apoi un schimb de acțiuni propus de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii ruse VTB, în decembrie.