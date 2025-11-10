Lukoil declară forță majoră la giganticul câmp petrolier West Qurna-2, cel mai prețios activ extern al companiei ruse

Câmpul petrolier West Qurna din orașul portuar Basra, din sudul Irakului, pe 29 iulie 2025. FOTO: Hussein FALEH / AFP / Profimedia

Lukoil a declarat forță majoră la gigantul câmp petrolier West Qurna-2 din Irak, au declarat luni patru surse care au cunoștințe acest subiect, după ce sancțiunile occidentale împotriva marelui producător rus de petrol i-au împiedicat operațiunile, informează Reuters.

Lukoil nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere.

Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, luna trecută.

De atunci, Irakul a suspendat toate plățile în numerar și în țiței către companie, au precizat trei dintre surse.

Lukoil a trimis marțea trecută o scrisoare ministerului petrolului din Irak în care afirma că există condiții de forță majoră care o împiedică să continue operațiunile normale desfășurate pe câmpul petrolier West Qurna-2, au mai spus cele patru surse.

Dacă motivele care stau la baza forței majore nu sunt rezolvate în termen de șase luni, Lukoil va opri producția și va ieși complet din proiect, a declarat un înalt oficial din industria petrolieră irakiană.

Reuters a scris săptămâna trecută că societatea petrolieră de stat irakiană SOMO a anulat încărcarea a trei transporturi de țiței din producția Lukoil la câmpul petrolier din cauza sancțiunilor.

West Qurna-2, unul dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume, este cel mai prețios activ extern al Lukoil. Acesta este situat la 65 de kilometri (40 de mile) nord-vest de portul sudic Basra.

Câmpul reprezintă aproximativ 9% din producția totală de petrol a Irakului. În prezent, produce aproximativ 480.000 de barili pe zi, au precizat doi oficiali care administrează câmpul petrolier.

Volumele de țiței alocate pentru plățile directe către Lukoil pentru luna noiembrie – aproximativ 4 milioane de barili – au fost anulate, a precizat una dintre surse, un oficial al ministerului irakian al petrolului.

Plățile către Lukoil generate de operațiunile sale din Irak rămân înghețate în conformitate cu sancțiunile SUA până când va exista o ajustare contractuală care să asigure un mecanism pentru dezvoltarea câmpului petrolier și o modalitate de a efectua plăți către entități nesancționate, a spus oficialul ministerului petrolului, adăugând că Irakul nu poate trata cu companii aflate sub sancțiunile SUA.

SOMO nu va putea continua contractul de furnizare de țiței cu Lukoil până când problemele care stau la baza acestor sancțiuni nu vor fi rezolvate, a adăugat sursa.

Declararea forței majore de către Lukoil este aprobată în conformitate cu termenii contractului său, iar compania solicită protecție juridică împotriva sancțiunilor pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale cu ministerul petrolului, a afirmat un alt oficial irakian.

Lukoil a încheiat, într-un e-mail trimis vineri, contractele tuturor angajaților străini non-ruși, a declarat o altă sursă, un manager de la West Qurna-2. Acest lucru înseamnă că rămân doar angajații ruși și irakieni ai Lukoil.

Luni, prim-ministrul Bulgariei, Rosen Zhelyazkov, a declarat că autoritățile efectuează inspecții și implementează măsuri de securitate la rafinăria de petrol Lukoil din Burgas, întrucât guvernul dorește să susțină funcționarea acesteia în timp ce se pregătește să preia controlul asupra sitului.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificări legislative care îi permit să preia rafinăria și să o vândă unui nou proprietar.