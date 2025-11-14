Luna trecută a fost cea mai ploioasă octombrie din ultimii nouă ani. În ce orașe au fost depășite recorduri mai vechi de opt decenii

Octombrie 2025 a fost luna în care ciclonul Barbara a afectat România și a adus o mulțime de recorduri de ploaie. A fost a patra cea mai ploioasă lună octombrie de când există date meteo complete, iar în unele orașe din sud precipitațiile au fost de cinci ori mai mari decât normalul lunii, arată caracterizarea publicată de ANM.

Giurgiu a bătut toate recordurile

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară din luna octombrie 2025 a avut valoarea de 93,5 mm, fiind cu 75% mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

Cea mai mare cantitate lunară s-a înregistrat la stația meteo Giurgiu și a fost de 255 mm, fiind depășită cantitatea lunară maximă absolută a lunii octombrie la această stație (178,8 mm, octombrie 1944). Tot un record de acum 81 de ani a fost depășit și la Zimnicea, unde a plouat de peste cinci ori mai mult decât media lunii (abatere de 424%).

Cantitatea lunara de precipitatii cazute in octombrie 2025 (sursa ANM)

În luna octombrie 2025 a fost depășită cantitatea lunară de precipitații maximă absolută, la 13 stații meteorologice, iar cel mai vechi record era de la 1927, la Turnu Măgurele. Un alt record vechi a „picat” la Slobozia (de la 1952).

În vest a plouat prea puțin

Dacă în sud precipitațiile au fost sub medie, iar în localitatea Chișineu – Criș din județul Arad a plouat cu 71% mai puțin decât media multianuală. Au fost orașe din Crișana unde a plouat de șase ori mai puțin decât în Zimnicea și Giurgiu.

Luna trecută se află pe locul patru în topul celor mai ploioase luni octombrie din ultimii 65 de ani. Pe primele trei locuri se află lunile octombrie din anii 1972, 2016 și 2003, scriu cei de la ANM.

Cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore din luna octombrie 2025 a avut valori cuprinse între 4,0 mm, la stația meteo Chișineu-Criș, și 117,3 mm, la Giurgiu, arată datele ANM.

Peste 100 mm în 24 de ore s-au mai înregistrat la stația Constanța-Dig (100,2 mm) Cele mai mari valori, peste 75 mm, s-au înregistrat în Muntenia și Dobrogea.

Cantitatea totală de precipitații la București-Filaret a avut valoarea de 143,9 mm, iar luna se află pe locul doi în topul celor mai ploioase luni octombrie din perioada 1901-2025, după anul 1905.

Temperatura medie a lunii octombrie 2025 a avut în țară valori cuprinse între -3,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 14,4 °C, la Constanța-Dig.

Temperatura medie lunară a aerului pe țară, calculată din datele provenite de la 129 de stații meteorologice, din luna octombrie 2025, a avut valoarea de 9,0 °C, fiind cu 0,9 °C mai mică față de mediana intervalului de referință (1991 – 2020).

Cel mai rece față de normal, cu -3,3 °C, a fost la stația meteo montană Iezer.

