Luna trecută au fost depășite în România recorduri meteo de frig ce datau de la 1949. Unde a fost cel mai rece

Vara lui 2025 a adus valuri de căldură în iunie și iulie, însă spre final de august au fost câteva nopți reci care au adus temperaturi apropiate de cele de iarnă. La 11 stații meteo din țară au fost stabilite noi recorduri absolute de frig pentru luna a opta a anului, arată caracterizarea climatologică publicată de ANM.

Extreme meteo în luna august 2025

Cea mai scăzută temperatură: -1,7 °C s-a înregistrat la stațiile meteorologice Vf. Omu și Miercurea Ciuc, în ziua de 25 august

Cea mai ridicată temperatură: 40,3 °C, la Calafat, în data de 11 august

Cea mai scăzută medie lunară de temperatură: 7,6 °C, la Vf. Omu

Cea mai ridicată medie lunară de temperatură: 25,0 °C, la Giurgiu

Media temperaturii pe țară: 22,4 °C, cu 0,8 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020)

Unde a fost cel mai cald față de normal: abatere pozitivă de 2,2 °C la stația meteo Banloc (județul Timiș)

Unde a fost cel mai frig față de normal: abatere negativă de -1,0 °C în Delta Dunării, la stația meteo Sfântu Gheorghe.

Stația meteo cu cele mai multe precipitații: 139,1 mm, la Bâlea-Lac

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară: 37,2 mm, cu 32 % mai mică față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020)

Cel mai mare diametru al bobului de grindină: 7,0 cm, în localitatea Teliu din județul Brașov.

Luna trecută a fost depășită temperatura minimă absolută lunară la 11 stații meteo, iar cel ma vechi record care a „căzut” este din 1949, la Gorgova, în Dobrogea, arată datele ANM. Au fost temperaturi de sub 7 grade Celsius în Dobrogea și de sub 3 grade Celsius în Crișana, chiar și la altitudini scăzute.

La Blaj au fost doar 4,2 C, fiind depășit un record de la 1952, în timp ce la Târgu Lăpuș recordul precedent a fost depășit cu 1,7 grade Celsius, valoare extrem de ridicată. În orașul din Maramureș au fost doar +1,8 C.

August 2025 a adus și zile de caniculă, cu maxime ce au trecut și de peste 40 C, iar per total luna a fost cu aproape un grad Celsius mai caldă decât în mod obișnuit.

Temperatura medie lunară a aerului în București din august 2025 a avut valoarea de 24,8 °C (București-Filaret), fiind cu 0,7 °C mai mare față de media 1991-2020.

Luna trecută a fost una secetoasă, mai ales în zone precum Slobozia, Urziceni, Ploiești, Râmnicu Sărat, Focșani și Brașov. Și în zone din Dobrogea a plouat de zece ori mai puțin decât în mod normal.