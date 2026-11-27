Curtea Supremă a Indiei a încheiat procedura de mediere într-o dispută familială extrem de tensionată privind averea miliardarului Sunjay Kapur, care a murit anul trecut în timp ce juca polo în Anglia după ce ar fi înghițit sau ar fi fost înțepat o albină, relatează The Independent.

Instanța a pus capăt procesului de mediere joi, după ce 15 ședințe conduse de fostul președinte al Curții Supreme a Indiei, DY Chandrachud, nu au reușit să ducă la un acord. Judecătorii au declarat că o înțelegere nu poate fi impusă părților și că disputa va continua pe cale judiciară.

Kapur, om de afaceri britanico-indian, jucător de polo și prieten de lungă durată al prințului William, a murit la vârsta de 53 de ani după ce s-a prăbușit în timpul unui meci de polo desfășurat la Windsor, în Anglia. Potrivit relatărilor din presa locală, acesta ar fi înghițit sau ar fi fost înțepat de o albină.

Disputa îi opune pe mama lui Kapur, Rani Kapur, și pe văduva acestuia, Priya Sachdev Kapur, în legătură cu RK Family Trust, ale cărui active au fost evaluate la aproximativ 30.000 de crore rupii (circa 3,28 miliarde de dolari), potrivit informațiilor prezentate instanței.

Avocatul lui Rani Kapur a declarat în fața judecătorilor la audierea de joi că aceasta solicită 6.000 de crore de rupii (aproximativ 642 milioane de dolari), precum și alte active din cadrul trustului.

Ea susține că bunuri care îi aparțineau au fost transferate în trust fără consimțământul său și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la administrarea fondurilor și a activelor acestuia. Priya Sachdev Kapur și reprezentanții săi contestă însă aceste acuzații.

Instanța a fost informată că Rani Kapur solicită bani și active din trust, în timp ce cealaltă parte nu este dispusă să renunțe la nicio parte din patrimoniul acestuia. Judecătorii au întrebat de ce disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă și au îndemnat ambele părți să adopte o abordare pragmatică.

Copiii miliardarului solicită și ei o parte din moștenire într-un proces separat

Un proces separat se desfășoară la Înalta Curte din Delhi, fiind intentat de Samaira și Kiaan Kapur, copiii lui Sunjay Kapur din căsătoria cu actrița Karisma Kapoor. Omul de afaceri s-a căsătorit cu aceasta în 2003 și a divorțat în 2016.

Cei doi solicită o parte din patrimoniul personal al tatălui lor și susțin că testamentul datat 21 martie 2025, prezentat de văduva acestuia după moartea sa, este falsificat și contrafăcut.

Copiii afirmă că documentul a fost conceput pentru a-i oferi mamei lor vitrege controlul asupra patrimoniului personal al tatălui, limitându-le în același timp propria moștenire.

Avocații acestora au semnalat mai multe neconcordanțe: greșeli în scrierea numelor, adrese incorecte, lipsa unei liste corespunzătoare a bunurilor și presupuse nereguli legate de crearea și modificarea documentului în format digital.

De asemenea, copiii au cerut explicații cu privire la motivul pentru care testamentul a fost făcut public abia după moartea tatălui lor.

Văduva lui Kapur a negat acuzațiile. Avocații săi au susținut că testamentul este, la o primă examinare, valid din punct de vedere juridic și că obiecțiile formulate împotriva acestuia se bazează pe speculații.

Înalta Curte din Delhi a stabilit că acuzațiile trebuie analizate în cadrul unui proces propriu-zis.

Actrița Karisma Kapoor (centru), fosta soție a miliardarului, la funeraliile acestuia, alături de alți membri ai familiei, FOTO: Hindustan Times / imago stock&people / Profimedia

Cauza oficială a decesului miliardarului indian a fost un atac de cord

Kapur a fost președintele companiei Sona Comstar, specializată în tehnologie pentru industria auto, și a preluat conducerea Sona Group după moartea tatălui său, Surinder Kapur, în 2015.

A murit pe 12 iunie 2025, în urma unui atac de cord suferit în timp ce juca polo. Consultantul de afaceri Suhel Seth a declarat agenției de presă ANI că, aparent, Kapur înghițise o albină.

Revista Forbes i-a estimat averea personală la momentul morții la aproximativ 1,10 miliarde de dolari.

Curtea Supremă a Indiei urmează să continue examinarea disputei privind trustul familial și revendicările formulate de Rani Kapur, în timp ce Înalta Curte din Delhi va analiza validitatea testamentului și pretențiile copiilor privind drepturile lor succesorale.