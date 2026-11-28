Sportivul australian, al cărui nume real era Jermaine Haley, a murit vineri, în urma unor complicații medicale, a anunțat World Wrestling Entertainment (WWE).

„Jermaine a fost o figură legendară în cadrul WWE, dar, mai important, a fost o persoană fenomenală, un soț devotat familiei și un coleg iubit”, au declarat reprezentanții celei mai mari organizații de wrestling profesionist din lume, fără să ofere detalii suplimentare, potrivit BBC.

De asemenea, WWE le-a prezentat condoleanțe rudelor sportivului, inclusiv soției sale însărcinate, Paige, și fiicei lor.

Omagiat în ring

Jermaine Haley a fost omagiat vineri seară în timpul evenimentului WWE organizat la Akins Ford Arena din Athens, Georgia. Spectacolul a început cu un salut de 10 clopote în memoria sa, iar luptătorul canadian Kevin Owens a purtat în timpul meciului o banderolă cu numele „Bronson” și s-a adresat publicului.

„Știam cu certitudine că, dincolo de performanțele sale în acest ring, își iubea familia mai mult decât orice, așa că în seara aceasta, dacă există ceva ce putem învăța dintr-o tragedie ca aceasta, este să avem grijă unii de alții și să ne iubim. Să ne iertăm unii pe alții”, a spus Kevin Owens. „Bronson, pentru mine, am avut norocul să te avem printre noi și ne vei lipsi enorm.”

Mesaje de condoleanțe au venit și din partea altor nume cunoscute din WWE. Fostul campion mondial de 16 ori Ric Flair a scris online: „Încă un soldat din branșa noastră care ne-a părăsit mult prea devreme.”

Diamond Dallas Page, membru al Hall of Fame-ului WWE, a declarat la rândul său: „Am fost profund întristat să aflu despre moartea lui Bronson Reed. Nu m-am putut abține să nu mă gândesc la Eddie. Ce păcat. Sunt alături de prietenii și familia lui. Odihnește-te în pace, frate.”

Eddie Guerrero, cunoscut sub numele de Latino Heat, a murit în 2005, tot la vârsta de 38 de ani, din cauza unei insuficiențe cardiace.

Cariera lui Bronson Reed în WWE

Jermaine Haley și-a început cariera pe circuitul independent sub numele de Jonah Rock și J-Rock, înainte să semneze cu WWE în 2019.

El a fost concediat în 2021, dar a revenit un an mai târziu și a activat în cadrul companiei până la moartea sa. În 2024, a câștigat trofeul André the Giant Memorial Battle Royal.

Haley este al doilea luptător care moare în ultimele luni, după ce vedeta engleză a wrestlingului Benjamin Satterley a încetat din viață în septembrie, la vârsta de 40 de ani, fără să fie comunicată atunci cauza decesului.