Lupte ruso-ucrainene în regiunea Sumî. Kievul se așteaptă la o ofensivă majoră a armatei lui Putin

Soldați ucraineni din Brigada 43 trag cu un obuzier autopropulsat Pion în direcția Chasiv Yar, Donețk, Ucraina, pe 27 ianuarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Armata ucraineană a anunțat că a împins forțele rusești cu doi kilometri în regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, în care Rusia controlează circa 200 kilometri pătrați, informează Reuters.

„Soldații ucraineni continuă acțiunel de luptă pentru distrugerea inamicului și eliberarea localităților noastre”, se spune pe contul de Facebook al Statului Major General al Ucrainei.

Sursa citată menționează că luptele s-au desfășurat în satele Oleksiivvka și Iunakivka, aflate la 5 km, respectiv 7 km de granița cu Rusia.

Fluctuațiile liniile frontului au căpătăt o importanță politică mare în ultimele zile în condițiile în care Ucraina se află într-un moment diplomatic critic pe măsură ce președintele SUA Donald Trump intensifică eforturile de mediere a unui sfârșit al războiului.

Președintele american a spus că el și președintele Vladimir Putin au „stabilit” că nu va exista un armistițiu și că se va concentra pentru un acord rapid pentru încetarea războiului început în februarie 2022.

La începutul acestei săptămâni, trupele rusești au avansat cu până la 10 km în zona Dobropilia din estul Ucrainei, provocând temeri legate de străpungere amplă a frontului care să amenințe orașe importante.

Ulterior, armata ucraineană a spus că a reușit să respingă asaltul și să împingă înapoi trupele rusești. Președintele Volodimir Zelenski a descris pătrunderea rusească drept o încercare eșuată a Moscovei de demonstra forță pe câmpul de bătălie înaintea summitului dintre Putin și Trump.

El a estimat că alte încercări vor avea loc în perioada următoare. „Anticipăm în zilele următoare că armata rusă ar putea încerca să intensifice presiunea și loviturile împotriva pozițiilor ucrainene pentru a crea circumstanțe politice mai favorabile pentru negocieri”, a spus președintele ucrainean.