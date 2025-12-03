„M-am simțit complet neputincioasă”: Un cuplu a povestit cum a pierdut munca de o viață în incendiul devastator ce a avut loc în Hong Kong

Femeie plângând la un memorial improvizat pentru victimele incendiului din Hong Kong chiar în apropierea clădirilor mistuite de flăcări, FOTO: Vernon Yuen / Zuma Press / Profimedia

Un cuplu căsătorit în vârstă de peste 70 de ani, care și-a pierdut apartamentul în incendiul mortal din Hong Kong, a povestit miercuri cum lua ceaiul de după-amiază într-un restaurant din apropiere când fiica lor i-a alertat despre focul de la complexul lor rezidențial, relatează Reuters.

Cuplul, cu numele de familie Leung, s-a grăbit către locul casei lor.

„Totul s-a întâmplat în doar una sau două ore. Am stat acolo și am privit cum un bloc după altul lua foc – picioarele îmi erau atât de slabe încât abia mă puteam ține pe ele”, a spus doamna Leung, cu lacrimi în ochi.

„M-am simțit complet neputincioasă când am văzut ce se întâmplă. Încă nu înțeleg cum a putut să se răspândească atât de violent focul, mistuind un bloc după altul”, a mai povestit ea.

40 de ani de amintiri într-o locuință

Revenind la locul incidentului, mama și fiica ei, Bonnie, au depus flori și au stat în tăcere la un memorial situat lângă turnurile mistuite de flăcări.

Priveau clădirile distruse care adăpostiseră multe dintre cele mai dragi amintiri ale lor și ambele au fost copleșite de durere.

„Tot ce am strâns de-a lungul deceniilor a dispărut”, a spus doamna Leung agenției Reuters câteva momente mai târziu. „Ar fi trebuit să îmi petrec anii mai târzii acolo în liniște, petrecând timp liber cu soțul meu, plimbându-ne pe malul parcului din apropierea casei. Aceste momente sunt acum doar amintiri”, a adăugat ea.

Leung, în vârstă de 71 de ani și soțul ei de 76 de ani locuiau în Blocul E din Wang Fuk Court de aproximativ 40 de ani înainte ca incendiul să izbucnească. Ei cumpăraseră apartamentul de aproximativ 46 de metri pătrați de la sora mai mică a femeii, căreia i-au plătit peste un milion de dolari Hong Kong (aproximativ 128.458 de dolari americani).

Când clădirea a necesitat reparații majore în valoare de 160.000 HK$, au reușit să strângă 140.000 din sumă, iar acum se tem că nu-și vor mai recupera niciodată banii.

„A fost înfricoșător”

Imaginile și sunetele catastrofei încă o bântuie pe Leung, chiar și la o săptămână după dezastrul care a ucis cel puțin 159 de persoane.

„A fost înfricoșător”, a spus ea. „Schela de bambus scârțâia și se auzea un zgomot ca de ferestre care explodează – flăcările erau complet scăpate de sub control”.

Toți locatarii complexului Wang Fuk Court, peste 4.000 de persoane, au fost evacuați din cauza celui mai grav incendiu din ultimele decenii și mulți sunt acum cazați în locuințe temporare.

Leung și soțul ei au decis să locuiască cu fiica lor cea mare, sora lui Bonnie, după ce au vizitat locuințele temporare puse la dispoziție de guvern. Pentru un cuplu în vârstă, afirmă ei, locuințele temporare erau pur și simplu prea departe de mediul cu care erau obișnuiți.

„Guvernul trebuie să acorde atenție ca astfel de dezastre să nu se mai întâmple, lăsând oameni ca noi fără nimeni la care să apeleze. Sper doar ca ceea ce ni s-a întâmplat să îi ajute pe cei care se confruntă acum cu probleme de renovare a clădirilor – astfel încât nimeni altcineva să nu mai sufere aceeași durere”, a încheiat ea.