„M-am trezit țepuit” / Șeful ANPC Constanța n-a putut să intre la concertul Metallica cu un bilet cumpărat de pe un site de revânzare

„Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a povestit șeful ANPC Constanța, Horia Constantinescu, pe pagina sa de Facebook.

Constantinescu relatează că la ultimul filtru de la intrarea pe Arena Națională a constatat că biletul său nu este valid.

„Biletele la concertul Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra, para cunoscută: Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă”, a spus șeful ANPC Constanța. Acesta a fost anterior și președintele ANPC la nivel național.

ANPC, în mesajele către consumatori, recomandă achiziționarea biletelor doar de pe site-urile oficiale ale evenimentelor sau de pe site-urile organizatorilor.

Ce spune Viagogo despre biletele invalide

Organizatorii concertului Metallica au anunțat explicit că accesul nu va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse decât cele oficiale.

Pe site-ul Viagogo, la Termene și condiții, se arată că există riscul ca biletele să nu fie valide la intrare.

„Bilete invalide: Dacă accesul cumpărătorilor este refuzat la locație din cauza unor bilete invalide, putem rambursa cumpărătorul în orice moment. Biletele invalide sunt definite ca orice situație în care cumpărătorilor li se refuză accesul. Vom colecta dovezi acolo unde este posibil, însă, în anumite cazuri, viagogo își rezervă dreptul de a rambursa cumpărătorul și de a nu plăti vânzătorul chiar dacă nu sunt prezentate dovezi privind refuzul accesului”.

Bilete cu 2.700 de euro pe site-urile de reselling, cu o zi înaintea concertului Metallica

HotNews a relatat că marți, cu o zi înaintea concertului, pe site-urile de revânzare se găseau bilete cu prețuri între 200 și 2.700 de euro, de câteva ori mai mult decât au costat inițial.

Când au fost puse în vânzare, în urmă cu un an, biletele la concertul Metallica s-au epuizat în câteva ore, după ce peste 100.000 de fani au format o coadă virtuală. Biletele au costat, pe platforma oficială iabilet.ro, între 335 lei și 1.847 lei, în funcție de poziția locurilor în stadion și de pachetele opționale oferite.

Marți, cu o zi înaintea concertului, fanii mai puteau găsi bilete pe site-urile de reselling, însă la prețuri de câteva ori mai mari.

Potrivit datelor afișate de platforma SeatPick.com, care centralizează oferte de pe site-uri de revânzare precum Viagogo sau Gigsberg, marți după-amiază mai erau disponibile 88 de bilete la concertul Metallica de la București. Cele mai ieftine costau 200 de euro, iar la acest preț mai erau disponibile doar două locuri. Cel mai scump bilet ajungea la 2.700 de euro, în tribune, potrivit datelor analizate de HotNews.

Care sunt riscurile dacă achiziționăm bilete de pe site-uri neoficiale

Însă, potrivit zileșinopti.ro, problema este că platformele de revânzare neoficiale, de tipul Viagogo sau Gigsberg, nu au un sistem real de verificare a biletelor încărcate. Același fișier care conține codul poate fi vândut de mai multe, ori, iar la eveniment va avea acces doar prima persoană care validează biletul la intrare. Organizatorii au precizat că accesul nu va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse decât cele oficiale.

Singura variantă de a cumpăra un bilet sigur este platforma oficială de revânzare, dabilet.ro, unde tichetele sunt verificate, iar tranzacția e reglementată. Marți după-amiază, însă, nu exista niciun bilet disponibil pe această platformă la concertul Metallica.