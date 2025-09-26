„Mă doare să recunosc asta, dar de prea multe ori femeile sunt mai agresive și mai câinoase decât bărbații”. Experiența unei mame

O să le spun „doamne” ca să fiu elegantă. Deși de multe ori se poartă ca niște țoape cotoroanțe. Sau cel puțin ca niște țațe. Nu știu ce m-aș fi făcut în ultimii ani fără femeile din jur care consideră că părerile lor trebuie cunoscute cu orice preț. Viața mea ar fi fost cu siguranță mai anostă. Sunt peste tot, în parc, în autobuz, pe trotuar, pe bancă, în trafic, în bloc, pe grupurile de părinți.

Și nu pot să se abțină, să mai și tacă, să-și țină judecățile doar pentru ele. Nu, ele vor să fie musai auzite și văzute. Să le facă pe alte femei să se simtă prost, să umilească pe cineva mai tânăr și mai vulnerabil ca să se simtă mai bine în pielea lor. Din punctul meu de vedere, de multe ori ești mai femeie dacă știi să-ți spui punctul de vedere fără să nu te iei tam-nesam la harță cu lumea pe stradă, să nu înjuri ca un birjar în trafic, să nu ții neaparat să ai o viziune contra și să-i dădăcești pe toți ceilalți ignoranți.

„Doamna asta m-ar trimite la colț și mi-ar da cu bățul în palmă”

Mă doare să recunosc asta, dar de prea multe ori femeile sunt mai agresive și mai câinoase decât bărbații. În ultimele săptămâni, de când am revenit cu toată familia în București, am adunat atâtea experiențe neplăcute din partea femeilor încât acum nu mai știu cum să fiu credibilă când le amintesc băieților că ele trebuie respectate și protejate.

