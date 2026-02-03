Kievul, atacat de rachete la scurt timp după ce Trump a anunțat progrese spre pace

Fumul se ridică deasupra unor blocuri înalte din Kiev, după un atac cu rachete și drone rusești, sâmtătă, 27 decembrie 2025. Sursă foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rachete balistice au lovit marți dimineață Kievul într-un nou atac al rușilor, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a declarat că „ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește Ucraina și Rusia”, potrivit The Guardian și News.ro.

Mai multe clădiri au fost avariate în urma atacurilor lansate de Rusia asupra Kievului, au raportat autoritățile locale. De asemenea, au fost raportate explozii și în alte regiuni ucrainene.

Acesta este primul atac după o pauză de aproximativ o săptămână acceptată de preşedintele rus Vladimir Putin în urma unei „solicitări personale” din partea preşedintelui american Donald Trump, dar și a discuţiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina şi SUA la Abu Dhabi.

La Abu Dhabi s-a discutat un armistițiu energetic, pe care Rusia l-ar fi menținut doar până duminică, 1 februarie, după cum a afirmat Kievul luni.

De asemenea, atacul a avut loc la câteva ore după ce Donald Trump a declarat că administrația lui ar putea veni în curând cu vești bune în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani în Ucraina.

„Cred că ne descurcăm foarte bine în ceea ce privește Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată”, a declarat Trump, luni, în fața reporterilor, în Biroul Oval al Casei Albe. „Cred că vom avea, poate, vești bune”, a adăugat Trump.

Următoarea rundă de discuţii menite să pună capăt războiului din Ucraina, va avea loc miercuri şi joi tot la Abu Dhabi.