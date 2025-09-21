Macron cere eliberarea ostaticilor din Gaza pentru a deschide o ambasadă în Palestina

Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să anunţe luni recunoaşterea statului Palestina de către Franţa. Însă eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas este „o condiţie clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat şeful statului francez într-un interviu acordat duminică postului american CBS, citat de News.ro.

„Aceasta este prima serie de condiţii şi cerinţe pe care le vom pune în aplicare în procesul de pace. Dar vom anunţa în 22 (septembrie n.r.) recunoaşterea statului palestinian.”

Recunoaşterea statului Palestina nu înseamnă să faci jocul Hamasului, a răspuns el celor care îi reproşează decizia, în special celor din Statele Unite.

„Nu răspund aşteptărilor Hamasului”, care este „obsedat de distrugerea Israelului”, a susţinut el. „Dar recunosc legitimitatea atâtor palestinieni care doresc un stat, care sunt un popor. Ei vor o naţiune, vor un stat, şi nu ar trebui să-i împingem către Hamas.”

Emmanuel Macron şi-a reafirmat, de asemenea, dezacordul profund faţă de politica militară condusă de Benjamin Netanyahu în Gaza. El a recunoscut mai întâi că această politică de distrugere a Hamas a avut un anumit „succes” militar „pentru că au ucis toţi liderii principali”. Dar, în fond, este un eşec, deoarece, dacă „armata israeliană a ucis probabil jumătate” din cei aproximativ „25.000 de combatanţi ai Hamas”, grupul terorist „a reuşit să recruteze echivalentul” de atunci. „Aveţi la fel de mulţi combatanţi ca la început”, deci „dacă vrem să desfiinţăm Hamas, războiul total nu este soluţia, deoarece nu face decât să distrugă credibilitatea Israelului”.

Duminică, Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina, iar alte țări sunt așteptate să facă acest pas în cursul acestei săptămâni, la Adunarea Generală a ONU de la New York.

„Canada recunoaște Statul Palestina și oferă parteneriatul nostru în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel”, a declarat premierul Mark Carney.

„Astăzi, pentru a readuce speranța păcii între palestinieni și israelieni și a soluției celor două state, Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina”, a declarat și prim-ministrul Keir Starmer pe X.