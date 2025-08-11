Macron critică dur guvernul israelian și avertizează că planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza anticipează un dezastru de o gravitate fără precedent

Planul guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu a amplificat deja criticile interne și internaționale, scrie Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a intensifica operațiunile militare în Gaza, calificându-le drept un dezastru iminent, și a propus formarea unei coaliții internaționale sub mandatul Națiunilor Unite pentru stabilizarea situației din Gaza.

Săptămâna trecută, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, într-o mișcare care a extins operațiunile militare în teritoriul palestinian devastat și a stârnit critici puternice atât în țară, cât și în străinătate.

„Anunțul cabinetului israelian privind extinderea operațiunilor sale în orașul Gaza și în taberele Mawasi și reocuparea acestora anticipează un dezastru de o gravitate fără precedent și o evoluție către un război fără sfârșit”, a spus Macron, într-o declarație transmisă jurnaliștilor.

„Ostaticii israelieni și populația din Gaza vor continua să fie principalele victime ale acestei strategii”, a adăugat Macron.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, scrie News.ro.

El a spus că 70-75% din Gaza se află sub control militar israelian, dar a afirmat că Hamas mai are două bastioane. Unul este oraşul Gaza, spune el, iar „taberele centrale” sunt celălalt.

Vineri, cabinetul de securitate israelian a dat instrucţiuni FDI să „dezmembreze” aceste două bastioane.

Planul guvernului israelian a generat o amplificare a criticilor interne și internaționale.

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza, la o zi după ce Israelul şi-a anunţat planul de a cuceri oraşul Gaza.

Manifestanţii au afişat pancarte şi fotografii ale ostaticilor încă deţinuţi în teritoriul palestinian, cerând guvernului să obţină eliberarea lor.

„Dacă invadaţi anumite părţi din Gaza şi ostaticii sunt ucişi, vă vom urmări în pieţele publice, în timpul campaniilor electorale şi în orice moment şi în orice loc”, a declarat pentru AFP Shahar Mor Zahiro, rudă a unui ostatic ucis, într-un „mesaj direct către prim-ministru”.

Hamas, care deţine în continuare 49 de ostatici, dintre care 27 sunt presupuşi morţi, a declarat vineri că decizia Israelului de a ocupa oraşul Gaza a însemnat „sacrificiul” ostaticilor răpiţi în timpul atacului fără precedent al mişcării islamiste palestiniene asupra Israelului la 7 octombrie 2023.