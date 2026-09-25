Macron: Franţa ar putea fi ținta unui atac rusesc cu dronă, ca la Leipzig / Ce spune despre avertismentul CIA

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi seara că Franța ar putea fi ținta unei tentative de atac cu o dronă încărcată cu explozibil, care să semene celei de la aeroportul din Leipzig din luna august, pe care Germania a pus-o pe seama Rusiei, relatează AFP.

Pe 5 august, o dronă înarmată cu explozibil Semtex a fost găsită pe aeroportul din Leipzig. Drona nu a explodat, dar a fost pentru prima dată când o dronă cu explozibili este găsită în Europa, la mare distanță de granița cu Ucraina.

Franța nu a experimentat încă atacuri de acest tip, „dar când îmi puneți întrebarea s-ar putea întâmpla?, răspunsul meu este da”, a spus președintele francez, într-un interviu difuzat simultan de televiziunile France 2 și TF1.

Rusia consideră „Europa drept profunzimea strategică a Ucrainei”, a adăugat Macron, potrivit AFP, citată de Agerpres.

👀 We have read reports mentioning a possible Russian drone attack by sea that could target Europe, in particular south of France.



🇫🇷 Macron: We can deny that information. CIA did not inform French services of such an attack, and Italian defense minister said the same thing. pic.twitter.com/FJg3qpXHok — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 24, 2026

De asemenea, Macron a negat existenţa unei alerte a Agenţiei Centrale americane de Informaţii (CIA) cu privire la un posibil atac rus cu dronă în sudul Franţei.

„Această informaţie, noi putem s-o dezminţim. CIA nu a informat serviciile secrete franceze” cu privire la asemenea posibilităţi, a spus președintele francez.

Cotidianul spaniol El Mundo a relatat joi dimineață că CIA au avertizat mai multe guverne europene că Rusia ar putea pregăti o operațiune cu drone împotriva Spaniei, Franței sau Italiei.

Planul semnalat ar implica utilizarea unor drone de tip „Gerbera” (varianta rusească a Shahed) lansate de pe nave comerciale, care ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pe punte, potrivit El Mundo.