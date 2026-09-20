Macron l-a primit pe premierul Canadei în ultimul teritoriu francez din America de Nord, pe fondul tensiunilor cu Trump: „Prietenia noastră este o forță”

Președintele francez Emmanuel Macron l-a întâmpinat duminică pe premierul Canadei, Mark Carney, în micul arhipelag francez Saint-Pierre și Miquelon din Atlanticul de Nord, situat chiar în largul coastelor canadiene.

Întâlnirea dintre cei doi lideri are loc într-o perioadă de tensiuni în relațiile celor două țări cu Statele Unite.

„Într-o lume în criză, prietenia noastră este o forță”, a scris Macron, pe platforma X, în descrierea unui videoclip în care îl întâmpină pe premierul Mark Carney la aeroport.

„Împreună, ne afirmăm suveranitatea, libertatea de a decide și voința de a construi un viitor de pace și prosperitate”, a adăugat liderul francez.

Vizită cu încărcătură simbolică

Președintele Emmanuel Macron a început o vizită de trei zile în arhipelagul francez din largul coastelor canadiene, care are sub 6.000 de locuitori și se află la doar 25 de kilometri de Newfoundland.

Este prima vizită a unui șef de stat francez acolo în mai bine de un deceniu, iar evenimentul are o încărcătură simbolică semnificativă. Arhipelagul este ultimul teritoriu francez din America de Nord, o urmă a vastelor zone pe care Parisul le controla odinioară în ceea ce astăzi sunt Canada și Statele Unite ale Americii.

Emmanuel Macron susține că al doilea mandat al președintelui american Donald Trump a consolidat argumentele potrivit cărora Europa trebuie să devină mai suverană, în special în materie de securitate.

Mark Carney, implicat într-o dispută tot intensă cu președintele Donald Trump, care a amenințat chiar și cu anexarea Canadei, a salutat dorința Comisiei Europene de face din Canada primul „membru asociat” al Uniunii Europene.

Amenințările repetate ale lui Trump de a transforma Canada în cel de-al 51-lea stat american au fost respinse ferm de Ottawa.