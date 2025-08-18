Macron propune includerea unui lider european într-un eventual summit Trump-Putin-Zelenski. Argumentul președintelui francez

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat în cadrul discuțiilor organizate de omologul său american, luni, la Casa Albă, că la un eventual summit între liderii din SUA, Rusia și Ucraina ar trebui să fie prezent și un lider european, transmite CNN.

„Cred că, ca o continuare, am avea nevoie probabil de o întâlnire cvadrilaterală. Pentru că atunci când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre întreaga securitate a continentului european”, a spus liderul francez.

Pare puțin probabil să fie de acord Donald Trump cu această idee, cel puțin pe termen scurt, în timp ce continuă să facă eforturi pentru încheierea conflictului din Ucraina. Totuși, punctul de vedere al lui Emmanuel Macron reliefează miza care există nu numai pentru Kiev în discuțiile de astăzi, ci și pentru restul Europei.

Donald Trump a vorbit despre posibilitatea unei trilaterale cu omologii săi din Ucraina și Rusia în timpul declarațiilor pe care le-a făcut alături de președintele Volodimir Zelenski în Biroul Oval al Casei Albe. Tot atunci, liderul american a precizat că va discuta și cu omologul rus după întrevederile de luni.

„Tocmai îi spuneam președintelui (Zelenski, n.r.) că tocmai am vorbit cu președintele Putin indirect și vom avea o convorbire telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi, și poate vom avea, poate nu, o trilaterală. Dacă nu avem o trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă vom avea, avem o șansă bună – cred că dacă avem o trilaterală există o șansă bună să îi punem capăt (războiului, n.r.), însă el așteaptă apelul meu când terminăm cu această întâlnire”, a declarat Donald Trump.

Aflat lângă Donald Trump în Biroul Oval, Volodimir Zelenski a spus la rândul său că este pregătit pentru un summit trilateral cu președinții Rusiei și Statelor Unite.