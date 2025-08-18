VIDEO Ce crede Donald Trump despre posibilitatea unei trilaterale cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. „El așteaptă apelul meu”

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, în cadrul declarațiilor de presă pe care le-a făcut alături de liderul ucrainean la Casa Albă, că un summit trilateral la care să participe și omologul lor rus, Vladimir Putin, ar oferi „o șansă bună” de încheiere a războiului din Ucraina.

Liderul american a precizat că va discuta cu președintele Rusiei după întâlnirile pe care le are luni la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și oficialii europeni.

„Tocmai îi spuneam președintelui (Zelenski, n.r.) că tocmai am vorbit cu președintele Putin indirect și vom avea o convorbire telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi, și poate vom avea, poate nu, o trilaterală. Dacă nu avem o trilaterală, atunci luptele continuă, iar dacă vom avea, avem o șansă bună – cred că dacă avem o trilaterală există o șansă bună să îi punem capăt (războiului, n.r.), însă el așteaptă apelul meu când terminăm cu această întâlnire”, a declarat Donald Trump.

Zelenski s-a declarat pregătit pentru o trilaterală cu Trump și Putin

Aflat lângă Donald Trump în Biroul Oval, Volodimir Zelenski a spus la rândul său că este pregătit pentru un summit trilateral cu președinții Rusiei și Statelor Unite.

„Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia”, a declarat președintele Ucrainei, citat de CNN.

El a spus că Ucraina are nevoie în continuare de sprijinul partenerilor americani și europeni.

„Am susținut ideea Statelor Unite – a președintelui Trump, personal – de a opri acest război, de a crea o modalitate diplomatică de a încheia acest război”, a adăugat Zelenski.