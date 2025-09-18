Macron va prezenta „dovezi științifice” în fața instanței din SUA pentru a demonstra că soția sa Brigitte este femeie, în procesul cu o vedetă MAGA

Soții Macron au intentat un proces împotriva vedetei conservatoare Candace Owens, care a promovat intens ideea că soția președintelui s-a născut bărbat. Președintele și soția sa susțin că Owens „a ignorat toate dovezile credibile care îi infirmau teoria, scrie BBC.

Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice unui tribunal american pentru a demonstra că aceasta este femeie.

Avocatul acestora a spus că documentația va fi prezentată într-un proces de calomnie pe care l-au intentat influencerei conservatoare Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că Brigitte Macron s-a născut bărbat.

Avocații lui Owens au răspuns cu o moțiune de respingere a cererii.

Avocatul familiei Macron, Tom Clare, a declarat pentru BBC că Brigitte Macron a fost „incredibil de afectată” de afirmații, care au distras de asemenea atenția președintelui francez.

„Nu vreau să sugerez că acest lucru l-a scos cumva din joc. Dar, la fel ca oricine care jonglează cu cariera și viața de familie, când familia ta este atacată, acest lucru te afectează. Și el nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a spus avocatul.

Clare a spus că vor exista „mărturii ale unor experți care vor fi de natură științifică” și, deși nu a dezvăluit, în acest stadiu, natura exactă a acestora, a spus că soții sunt pregătiți să demonstreze pe deplin, „atât în mod generic, cât și specific”, că acuzațiile sunt false.

„Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să te supui, să prezinți acest tip de dovezi”, a spus el.

Întrebat dacă familia Macron va furniza fotografii cu Brigitte însărcinată și crescându-și copiii, Clare a răspuns că acestea există și vor fi prezentate în instanță, unde există reguli și standarde.

Owens, fostă comentatoare pentru publicația conservatoare americană Daily Wire, care are milioane de urmăritori pe rețelele sociale, a promovat în repetate rânduri ideea că Brigitte Macron este bărbat.

În martie 2024, ea a afirmat că își va pune în joc „întreaga reputație profesională” pentru această afirmație.

Acuzația a apărut cu ani în urmă pe Internete, în special într-un videoclip YouTube din 2021 realizat de bloggerii francezi Amandine Roy și Natacha Rey.

Familia Macron a câștigat inițial un proces de calomnie în Franța împotriva lui Roy și Rey în 2024, dar hotărârea a fost anulată în apel în 2025 pe motive de libertate de exprimare. Familia Macron a contestat decizia.

În iulie, soții Macron au intentat un proces împotriva lui Owens în Statele Unite. Aceștia susțin că ea „a ignorat toate dovezile credibile care contraziceau afirmația ei, în favoarea promovării unor teorii ale conspirației.

În august, Emmanuel Macron a explicat revistei franceze Paris Match de ce au decis să intenteze o acțiune în justiție.

„Este vorba despre apărarea onoarei mele! Pentru că este o absurditate. Este vorba despre o persoană care știa foarte bine că deținea informații false și a acționat cu scopul de a provoca prejudicii, în serviciul unei ideologii și având legături stabilite cu lideri de extremă dreapta”, a spus el.