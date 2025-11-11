MAE ironizează afirmațiile Rusiei despre un presupus complot la baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a reacționat, marți, la afirmațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care susține că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici legat de baza Mihail Kogălniceanu.

FSB, principalul succesor al KGB din era sovietică, a anunțat că spionii ucraineni și britanici voiau să-i convingă pe piloții ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal pentru 3 milioane de dolari. Apoi, avionul deturnat urma să fie pilotat către o bază aeriană NATO din Constanța, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană a României, potrivit RIA, citată de Reuters.

MAE a reacționat la afirmațiile FSB prin purtătorul său de cuvânt.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere”, a scris Andrei Țărnea pe platforma X.