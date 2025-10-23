O cunoscută jurnalistă pleacă de la publicația pe care a fondat-o

Magda Grădinaru ocupa funcția de senior editor la Spotmedia și era moderatoarea rubricii „Intelectuali faţă cu istoria”. Ea a confirmat pentru Pagina de Media că va pleca de la publicația pe care a fondat-o în iunie 2020 împreună cu o echipă de jurnaliști care au plecat atunci din Ziare.com.

„Proiectul SpotMedia.ro a fost şi rămâne una dintre cele mai valoroase iniţiative de jurnalism constructiv şi independent din România. Redacţia a fost alături de mine încă de la început şi va rămâne mereu o parte importantă din parcursul meu profesional”, a precizat Magda Grădinaru pentru Pagina de Media.

În viitor, ea a precizat că se va concentra pe podcastul pe care îl realizează în fiecare vineri la Rock FM.

„E un moment în care voi construi mai mult în jurul proiectului de la Rock Fm, unde podcastul Punctul pe ştiri s-a aşezat destul de temeinic în ultimul, iată, deja aproape un an”, a explicat jurnalista.

Magda Grădinaru are o experienţă de aproape 20 de ani în presă, lucrând în redacţii precum News.ro, Ziare.com, Realitatea TV, Digi24 şi TVR.