Magistrații detașați, diurnă de 2% din salariul brut pe zi, și nu 23 de lei, cum a stabilit Guvernul pentru toți bugetarii. Decizia, luată la vârful justiției

Hotărârea luată de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, în urma unei întâlniri cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și cu noul procuror general Cristina Chiriac, se bazează pe interpretarea în favoarea magistraților a unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului din 2006, potrivit documentului intrat în posesia HotNews. Informația inițială privind menținerea diurnelor a fost publicată inițial de G4Media.

HotNews a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii un punct de vedere, însă oficialii instituției încă nu au răspuns.

Conducerile CSM, ICCJ și Parchetului General au stabilit că legea prin care Guvernul a plafonat plata diurnelor pentru angajații din sistemul bugetar la suma de 23 de lei/zi nu se aplică judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și magistraților asistenți care sunt detașați sau delegați într-o altă localitate decât cea de domiciliu, potrivit minutei încheiate în urma întâlnirii din 12 mai a șefului CSM, Liviu Odagiu, cu președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, și procurorul general al României, Cristina Chiriac.

„Legea 141/2025 reprezintă un pachet de măsuri fiscal-bugetare generale, adoptată pentru consolidarea finanțelor publice și nu conține dispoziții exprese privind reglementarea diurnei cuvenite judecătorilor, procurorilor, personalulului asimilat acestora și magistraților asistenți, care sunt detașați sau delegați în altă localitate decât cea de domiciliu și nici dispoziții derogatorii de la prevederile OUG nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și a altor categorii de personal din sistemul de justiție”, se arată în documentul semnat de Liviu Odagiu, Lia Savonea și Cristina Chiriac.

Cei trei șefi ai CSM, ICCJ și Parchetului General subliniază că legea din 2025 face trimitere la o hotărâre de guvern din 2018, care reprezintă o normă cu caracter general privind drepturile angajaților din sistemul public pe perioada delegării și detașării în altă localitate, iar diurnele magistraților sunt stabilite prin ordonanța din 2006, ale cărei dispoziții „reprezintă norme cu caracter special” și au prioritate.

Astfel, raportat la interpretarea mai favorabilă a normelor, președintele CSM a emis pe 14 mai o decizie prin care a stabilit ca și în cursul anului 2026 magistrații și personalul din justiție delegați sau detașați în altă localitate decât cea de domiciliu să beneficieze de o diurnă reprezentând „2% din indemnizația de încadrare brută lunară”.

Nici CSM, nici instanța supremă sau Parchetul General nu au făcut publică decizia.

Prin acordarea diurnei în cuantum de 2% din salariul brut pe zi, veniturile salariale ale magistraților detașați cresc cu 40%.

Magistrații din vârful justiției câștigă și peste 30.000 de euro pe an ca diurnă, arată o investigație Rise Project. Printre cele mai mari diurne sunt cele încasate de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, ale căror salarii anuale depășesc 500.000 de lei. Spre exemplu, judecătoarea pensionară Gabriela Baltag, membră a CSM între 2017 și 2022 a încasat, în această calitate, diurne în valoare de 180.000 de euro. Soțul acesteia, magistratul Vasile Baltag, detașat în funcția de inspector judiciar între anii 2019-2021, a câștigat 82.000 de euro din diurne, arata investigația Rise Project.