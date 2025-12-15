Magnatul pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost găsit vinovat de infracțiuni la adresa securității naționale

Un tribunal din Hong Kong l-a găsit vinovat pe magnatul media miliardar Jimmy Lai de complicitate cu forțe străine în temeiul controversatei legi privind securitatea națională din Hong Kong, notează BBC.

Bărbatul în vârstă de 78 de ani, care și-a luat rămas bun de la familie în timp ce era escortat în afara instanței, riscă închisoarea pe viață.

Procesul a fost considerat atât în ​​Hong Kong, cât și în străinătate un barometru al libertăților politice în teritoriul semi-autonom chinez și a fost o sursă de tensiune între Beijing și Occident, notează și Financial Times

Lai a fost arestat pentru prima dată în 2020 și a petrecut deja aproape cinci ani în detenție. Anterior, el a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru implicarea sa în proteste și priveghiuri „neautorizate” antiguvernamentale din 2019 și 2020, organizate pentru a marca aniversarea masacrului din Piața Tiananmen.

Familia sa și echipa juridică din Regatul Unit spun că starea sa de sănătate s-a deteriorat în timpul încarcerării și că i s-a refuzat accesul la medici specialiști pentru a-și trata diabetul. Autoritățile din Hong Kong au numit aceste acuzații „complet nefondate”.

Lai, cetățean britanic și critic aprig al statului chinez, a fost o figură cheie în protestele pro-democrație care au cuprins Hong Kong-ul în 2019.

Beijingul a răspuns demonstrațiilor de luni de zile prin introducerea legii securității naționale (NSL), afirmând că aceasta este esențială pentru stabilitatea orașului.

Însă criticii spun că legea urmărea doar zdrobirea disidenței, trimițând mulți activiști precum Lai la închisoare.

Președintele american Trump promisese anterior că „va face tot posibilul pentru a-l salva” pe Lai, în timp ce premierul britanic Keir Starmer a declarat că eliberarea sa este o „prioritate”

Echipa de avocați a lui Lai nu a decis dacă va face apel

„Hotărârea este atât de lungă încât vom avea nevoie de ceva timp pentru a o studia mai întâi. Nu am nimic de adăugat în acest moment”, spune Robert Pang, care l-a reprezentat pe magnatul media în procesul Legii Securității Naționale, când a fost întrebat despre posibilitatea unui apel.

Lai se alătură acum zecilor de activiști pro-democrație care au fost închiși în ultimii ani în temeiul legii securității naționale.

În noiembrie anul trecut, 45 de persoane au fost arestate pentru conspirație la subversiune – acestea făceau parte dintr-un grup de activiști și parlamentari supranumit „Cei 47 din Hong Kong”, care promovau alegerea candidaților opoziției în alegerile locale.

Mulți dintre ei activiști cunoscuți, inclusiv foștii parlamentari Claudia Mo și Leung Kwok-hung, care și-au petrecut o mare parte din carieră luptând pentru un Hong Kong liber.

Doi dintre cei 47 de persoane din Hong Kong au fost achitați la începutul anului trecut.