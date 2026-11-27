dm România a încheiat anul financiar 2025–2026 cu o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde de lei, în creștere cu 17,12%, și peste 39 milioane de cumpărături înregistrate în ultimele 12 luni. La 30 septembrie 2026, rețeaua număra 178 de magazine, față de 167 în anul anterior și 153 în 2023–2024. Totodată, compania continuă să dezvolte o experiență de cumpărături tot mai plăcută și un mediu de lucru în care colegii pot învăța, evolua și crește profesional.

Bilanț și cifră de afaceri

dm România a încheiat anul financiar 2025–2026 cu o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde de lei, în creștere cu 17,12% față de anul anterior. În ultimele 12 luni, clienții au realizat peste 39 milioane de cumpărături.

Evoluția s-a reflectat și la nivelul întregului grup dm, cifra de afaceri a crescut cu 9,3 %, ajungând la 20.976 de milioane de euro. Ca o premieră, în toate cele 14 țări, la dm lucrează acum peste 100.000 de persoane. 4.240 de magazine sunt deschise în prezent pentru clienții dm.

Prețuri și investiții

Dezvoltarea companiei a ținut cont și de evoluția prețurilor. La 30 septembrie 2026, sortimentul dm România cuprindea peste 15.000 de articole. Prețurile nu au crescut în ultimele șase luni pentru 69% dintre produse, iar în ultimele 12 luni pentru 35% dintre acestea.

„Pentru dm, creșterea înseamnă înainte de toate mai multă valoare pentru clienții noștri. Ne dorim ca cei care ne aleg să găsească un sortiment relevant, prețuri mereuavantajoase și o experiență de cumpărături tot mai plăcută. Consecvența politicii noastre de prețuri face parte din acest angajament, alături de atenția pe care o acordăm nevoilor clienților și dezvoltării colegilor noștri”, a declarat Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

În anul financiar 2025–2026, dm România a investit peste 131,9 milioane de lei, doar în rețeaua de magazine, însă și logistica, IT-ul și celelate ramuri ale business-ului s-au bucurat de investiții. Au fost deschise 18 magazine noi și renovate multe din cele existente. La 30 septembrie 2026, rețeaua număra 178 de magazine, acoperind aproape toată țara.

Începând cu primăvara 2026, magazinele dm din România au fost reamenajate, iar sortimentul a fost adaptat nevoilor locale. Produsele cu rulaj mare au primit mai mult spațiu la raft, pentru o disponibilitate mai bună și o reaprovizionare mai eficientă, astfel încât echipele să poată dedica mai mult timp consilierii clienților. În paralel, dm dezvoltă automatizarea și colaborarea dintre țări, astfel încât activitățile repetitive să poată fi gestionate mai eficient. Investițiile vizează și dezvoltarea oamenilor prin formare continuă, evoluții salariale și consolidarea culturii organizaționale. O recunoaștere în acest sens ar fi premiul primit la Gala Topul Național al Firmelor, organizată de Camera de Comerț și Industrie a României, unde dm a ocupat Locul 1 în grupa: „Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate”, din categoria Întreprinderi Foarte Mari.

Mai aproape de clienți, în magazine și online

Magazinul online dm.ro și aplicația „dm-ul meu” completează experiența de cumpărare, oferindu-le clienților mai multă flexibilitate în alegerea produselor și organizarea cumpărăturilor. În anul financiar 2025–2026, magazinul online dm a generat peste 530.000 de comenzi online.

Legătura dintre cumpărăturile online și magazine este susținută de serviciile de ridicare a comenzilor. În România, dm a introdus începând cu primăvara lui 2026 punctele de ridicare – dmBOX,precum și casede marcat în regim self-service, un proiect aflat în dezvoltare în prezent. Serviciul Ridicare Expres, care permite preluarea comenzilor online, a fost eficientizat de la 90 la 60 de minute, tot în acest an fiscal.

Facilitățile disponibile în rețea includ insule de beauty, stații de încărcare, spații pentru părinți și copii, Wi-Fi gratuit și zone de reciclare, care contribuie la o experiență confortabilă și prietenoasă.

Aplicația „dm-ul meu”, care are 2 milioane de utilizatori, reunește serviciile digitale și programul de loialitate dm loyaltybonus, prin care clienții beneficiază de cupoane. Pentru familiile cu copii mici, programul dm babybonus oferă beneficii din a treia lună de sarcină până la vârsta de grădiniță. Programul numără peste 194.000 de părinți înregistrați.

Interacțiunea cu comunitatea este completată de dmLIVE, emisiunea de live shopping care a împlinit trei ani în octombrie 2026. Formatul a fost distins cu Bronze Award la Webstock Awards, în categoria „Best Digital Experience & Innovation Campaign”.

„Ne dorim ca viața de zi cu zi să fie mai accesibilă pentru oameni, iar prin prețuri corecte și consecvente să le fim alături, în fiecare zi. Fiecare experiență, în magazin sau online, este plăcută și relevantă pentru iubitorii brandului dm. Prin dmLIVE, oferim informații utile, discuții cu invitați și cupoane dedicate, iar prin dm loyaltybonus și dm babybonus aducem beneficii și cupoane adaptate nevoilor clienților noștri. Astfel, serviciile digitale completează experiența din magazine și ne ajută să fim mai aproape de comunitatea dm. În tot ceea ce facem, punem în centrul atenției nevoile oamenilor — ale clienților, angajaților și partenerilor noștri”, a transmis Cristian Crișan, administrator dm România.

Împreună pentru oamenii de azi și de mâine

Echipa dm România este formată din 2.236 de angajați. În anul financiar încheiat la 30 septembrie 2026, dm a continuat să pună accent pe dezvoltarea personală și profesională a colegilor, prin programe care susțin competențele individuale, colaborarea și dezvoltarea organizației.

Un punct important l-au reprezentat programele dedicate dezvoltării organizaționale și leadershipului. În cadrul OE Werkstatt / Atelier pentru dezvoltarea organizației, participanții au aprofundat teme precum rolul omului în organizație, leadershipul și stilurile de conducere, strategia și structurile organizaționale, valorile, comunicarea și negocierea, precum și resursele și instrumentele necesare dezvoltării organizației.

În același timp, prin programul Dezvoltarea Abilităților de Conducere, colegii din magazinele dm au avut posibilitatea de a-și dezvolta competențele de conducere și de a se pregăti pentru responsabilitățile pe care le presupune coordonarea echipelor.

Totodată, dm continuă implicarea în formarea viitoarelor generații de profesioniști prin proiectul Școala de Carte și Meserii, dezvoltat cu sprijinul AHK România. Programul de învățământ dual îmbină pregătirea teoretică cu experiența practică desfășurată în companiile partenere și urmărește dezvoltarea competențelor necesare pentru integrarea tinerilor pe piața muncii, iar dm îi pregătește pe elevi pentru calificarea de comerciant-vânzător.

„Pentru noi, dezvoltarea înseamnă mai mult decât acumularea de cunoștințe. Înseamnă încredere, spațiu pentru învățare și posibilitatea de a crește prin propriile experiențe. Regăsim astfel și ceea ce exprimăm prin «Aici sunt om»: dorința de a crea un mediu în care fiecare persoană să aibă spațiu să se dezvolte, să gândească și să acționeze independent pentru a-și asuma responsabilități cu succes. Această perspectivă ne însoțește atât în dezvoltarea colegilor noștri, cât și în sprijinirea elevilor aflați la început de drum profesional. Ne dorim să creăm contexte în care oamenii să își poată descoperi și dezvolta potențialul și să își construiască propriul parcurs”, a spus Anita Pop, Manager HR dm drogerie markt România.

Implicarea și responsabilitatea față de comunitate s-au regăsit și anul acesta în participarea angajaților dm la Color the Village, alături de Asociația „Acasă în Banat”. În satul Macedonia, județul Timiș, voluntarii dm s-au implicat în renovarea și înfrumusețarea gospodăriilor, lucrând alături de oameni din alte companii și organizații. Pe lângă implicarea echipei de voluntari, dm a susținut proiectul și prin oferirea de produse necesare desfășurării evenimentului.

În 2026, echipa dm s-a implicat și în acțiunile din fostul Liceu Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara, spațiul care a găzduit cea de-a șasea ediție a Bienalei de Arhitectură Beta. Angajații dm au contribuit la pregătirea și revitalizarea clădirii, iar înaintea deschiderii bienalei au revenit pentru a curăța zonele destinate participanților.

Un an plin cu evenimente pentru comunitatea dm

În anul financiar 2025–2026, dm România a organizat și susținut evenimente dedicate frumuseții, sănătății și implicării în comunitate.

Noua ediție Find Your Beauty, desfășurată la București, în iunie 2026, a reunit peste 2.500 de participanți, peste 40 de branduri partenere și mărci dm, aducând, pentru al doilea an consecutiv, frumusețea în prim-plan. Tot în 2026, Conferințele Sănătății Feminine au ajuns în cinci orașe și au adunat peste 1.300 de participante, iar transmisiunile online au înregistrat peste 30.000 de vizualizări. În acest an, formatul evenimentului a fost extins și către publicul din mediul online, pentru a facilita accesul la informație pentru toți cei care au nevoie de ea. dmTalks, un podcast desprins din Conferințele Sănătății, oferă răspunsuri ale doctorilor specialiști la întrebările publicului larg preocupat de sănătate. Acestea pot fi urmărite pe canalul de YouTube al dm România.

Prin Workshopurile sănătății, organizate împreună cu Asociația „Pe Stop” pentru comunitatea „SOS Satele Copiilor România”, aproximativ 200 de copii, adolescenți și părinți au participat la ateliere despre pubertate, igienă, emoții și relații sănătoase. Educația pentru sănătatea orală a continuat prin programul Dințișorii Veseli, la care au luat parte aproximativ 1.000 de copii în primăvara și toamna anului 2026. Campania s-a desfășurat într-un format nou, direct în magazinele dm, pentru a aduce împreună copii, părinți, stomatologi și produsele cu care cei mici învață să pună bazele igienei orale.

Implicarea socială s-a reflectat și în Giving Friday – alternativa dm la Black Friday, prin care 5% din totalul vânzărilor din ultima vineri a lui noiembrie este donată proiectelor sociale – precum și în sprijinul oferit prin proiecte și parteneriate. La UVT Liberty Marathon, de exemplu, dm a donat 2.500 de produse de igienă menstruală către Asociația „Pe Stop”. De asemenea, împreună cu P&G, compania a amenajat două săli de clasă pentru elevi, în județul Alba și județul Giurgiu.

Pe lângă aceste inițiative, dm România a fost prezentă la festivaluri și în peste 20 de evenimente dedicate comunităților locale, în care se implică constant.

Entuziasm pentru viitor

La începutul anului 2026, dm România a lansat inițiativa „Entuziasm pentru viitor”, prin care i-a invitat pe oameni să împărtășească exemple de implicare civică, iar organizațiile să înscrie proiecte care încurajează participarea voluntară. Inițiativa a început în rândul angajaților dm, în luna februarie, aceștia au putut înscrie exemple de implicare civică pe platforma dm-impreuna.ro, pentru a promova bunele practici. Ulterior, inițiativa a fost deschisă publicului larg și organizațiilor care au putut înscrie propriile proiecte. În perioada martie–septembrie 2026, au fost depuse aproximativ 200 de proiecte de către ONG-uri și persoane fizice.

Aceste inițiative contribuie activ la dezvoltarea unor comunități mai puternice. În cadrul tombolei dedicate persoanelor fizice, dm a oferit până în prezent 21 de premii. Dintre proiectele înscrise de ONG-uri, juriul a selectat nouă inițiative, fiecare urmând să primească o finanțare de 25.000 de lei. Șase dintre proiectele cu cele mai mari punctaje au intrat în etapa votului public, desfășurată pe dm.ro în perioada 15 octombrie–15 noiembrie 2026. Proiectul Asociației „SOS Satele Copiilor România” „Șanse pentru viitor – Fiecare copil la școală” a obținut cele mai multe voturi și va primi o finanțare suplimentară. Proiectul urmărește prevenirea abandonului școlar pentru peste 400 de copii și tineri din comunități vulnerabile din 8 județe și București, prin reducerea barierelor care limitează accesul și participarea la educație.

Pe 27 noiembrie, dm organizează cea de-a opta ediție Giving Friday prin care își propune să direcționeze 5% din încasările totale ale zilei către proiectele sociale câștigătoare din programul „Entuziasm pentru viitor”.

„Anul acesta ne-a arătat încă o dată cât de mult pot însemna întâlnirile, dialogul și implicarea atunci când sunt construite împreună cu oamenii. Fie că am creat contexte pentru a vorbi deschis despre sănătate și stare de bine, am adus bucurie în jurul frumuseții sau am susținut proiecte cu impact în comunitate, ne-am dorit să fim aproape de oameni și de temele importante pentru ei. Le mulțumim tuturor celor care au participat, au contribuit și au crezut în aceste inițiative”, a transmis Daniela Jordanovski, Manager Marketing și Achiziții dm România.

Compania dm drogerie markt a fost înființată în 1973 și este prezentă în 14 țări europene, fiind cel mai mare lanț de drogherii din Europa. În România, dm este prezent din 2007 și a crescut constant: echipa numără peste 2.200 de persoane, iar rețeaua cuprinde peste 180 magazine fizice. Magazinul online și aplicația „dm-ul meu” completează experiența din magazine și le oferă clientelor și clienților mai multe opțiuni pentru cumpărături.

Articol susținut de dm România