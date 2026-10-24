MAI avertizează asupra „instigărilor la protest” a ciobanilor. „Principalele solicitări au fost soluționate”

Instigările la protest adresate crescătorilor de ovine reprezintă tentative de manipulare şi nu servesc intereselor acestora, precizează Ministerul Afacerilor Interne (MAI), arătând că primele doze de vaccin pentru ovine şi caprine au ajuns deja în ţară, iar principalele solicitări ale fermierilor au fost soluţionate, informează Agerpres.

Precizările MAI, vin în contextul existenţei unor „tentative de a instiga o anumită parte a fermierilor din România pentru a organiza proteste de amploare”.

„Ca urmare a demersurilor noului guvern, procesul de achiziţie a vaccinurilor necesare pentru ovine şi caprine este în plină desfăşurare, primele doze ajungând deja în ţara noastră, iar vaccinarea propriu-zisă va începe în cel mai scurt timp posibil, aşa cum a anunţat deja ANSVSA (…) Principalele solicitări ale fermierilor au fost soluţionate, obiectivul principal al guvernului fiind reluarea exporturilor şi asigurarea condiţiilor cerute de fermieri. În acest context, considerăm instigările la protest ca fiind tentative de manipulare a fermierilor, tentative care nu servesc intereselor crescătorilor de ovine”, se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, de MAI.

Instituţia îndeamnă fermierii să se informeze din surse oficiale şi să evalueze cu responsabilitate mesajele care îndeamnă la organizarea unor acţiuni de protest, „în condiţiile în care autorităţile au întreprins demersuri concrete pentru soluţionarea principalelor solicitări ale crescătorilor de ovine”.

„Lansăm această informare având în vedere faptul că nu este prima situaţie în care un protest paşnic al fermierilor este denaturat, exemplu fiind manifestaţia din data de 15 septembrie 2026, când peste 50 de persoane au fost reţinute pentru instigare la violenţă şi violenţe comise. Ministerul Afacerilor Interne înţelege şi respectă importanţa dreptului fiecărei persoane de a-şi exprima liber opiniile şi de a participa la adunări publice. În acelaşi timp, facem apel la responsabilitate, pentru că siguranţa tuturor trebuie să rămână o prioritate”, se mai arată în comunicat.

Ministerul de Interne nu dă detalii privind sursa „instigărilor la protest”, însă evocă protestul anterior al ciobanilor care s-a soldat cu ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine.

„La data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi”, anunța poliția pe 23 septembrie, după ce făcuse mai multe percheziții, soldate cu rețineri, împotriva celor care au instigat sau au comis acte de violență.

Poliția menționa că unii dintre manifestanți au lovit cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulți jandarmi.