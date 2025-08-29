Risc pentru turiștii români care au sejururi în Spania, Grecia și Cipru. Un touroperator acuzat că nu a făcut plățile: „N-au nici biletele de avion plătite, nici cazarea” / Celulă de criză la Ministerul Economiei

Mai multe agenții de turism din România acuză touroperatorul Cocktail Holidays că nu a făcut plățile necesare către hoteluri pentru mai multe sejururi din Spania, Grecia și Cipru și spun că vor fi nevoite acum să achite pachetele, potrivit informațiilor apărute pe un grup de turism, confirmate și de director de agenție afectat. Contactați de HotNews, reprezentanții Ministerului Economiei spun că știu situația și au convocat o celulă de criză.

În ultimele zile, rreprezentanții mai multor agenții de turism s-au plâns pe grupul de Facebook „Infotripisti”, un grup dedicat celor care activează în domeniul turismului, că Cocktail Holidays nu a achitat sumele necesare pentru sejururile mai multor clienți.

„Avem plecări mâine dimineață de la aeroportul din Brașov, pentru doi pasageri, charter Grecia, și azi am primit un mail de la Cocktail Holidays să le transmitem turiștilor să nu se prezinte la aeroport că n-au nici biletele de avion plătite și nici cazarea. Este pentru prima dată când avem o astfel de situație cu ei. Mai avem rezervări și în viitor, dar nu știm ce se va întâmpla cu ele. Noi vom fi nevoiți să achităm acum 1.500 de euro, cât costă sejurul, pentru că nu au fost achitate serviciile turistice către furnizori”, a declarat, pentru HotNews, Bogyo Erno, administratorul Morning Star Tour.

Surse din agenții spun că touroperatorul urmează să inytre în insolvență

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului spune, înytr-un răspuns pentru HotNews, că analizează situația.

„S-au făcut câteva sesizări de alte agenții. Am fost la Cocktail Holidays și i-am rugat să ne prezinte și nouă situația. Vom reveni cu un comunicat de presă în momentul în care avem mai multe informații. Cunoaștem situația, o avem în analiză, avem o celulă de criză vizavi de această situație. În acest moment nu am primit sesizări de la turiști cărora să le fie periclitată vacanța”, a declarat Dan Stoica, directorul Direcției Control Turism din cadrul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit unor surse din agenții, Cocktail Holidays a transmis unei firme partenere din Grecia că urmează să intre în insolvență.

Până la publicarea articolului, reprezentanții Cocktail Holidays nu au răspuns solicitărilor HotNews pentru un punct de vedere.