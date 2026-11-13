Mai multe companii aeriene, afectate de pana Microsoft. Mesajul neașteptat al unui operator

Pana globală a serviciilor Microsoft continuă și vineri, la peste 12 ore de când gigantul american a raportat primele probleme cu serviciile de e-mail.

Milioane de utilizatori din întreaga lume au pierdut accesul la Outlook, Teams și alte aplicații esențiale. De asemenea, unele companii aeriene au semnalat, prin mesaje publicate pe rețelele sociale, perturbări ale serviciilor de asistență prin e-mail și ale comunicațiilor, potrivit CNN.

Operatorul aerian indian low-cost IndiGo a transmis că „serviciile sale de asistență prin e-mail sunt afectate în prezent și este posibil să nu putem primi e-mailurile dumneavoastră”. Compania și-a îndrumat clienții să o contacteze prin intermediul site-ului web sau al aplicației mobile.

O altă companie aeriană indiană low-cost, Akasa Air, a anunțat, de asemenea, că „serviciile sale de asistență prin e-mail înregistrează în prezent întârzieri”.

Și operatorul sud-african CemAir a precizat că „se confruntă cu unele întreruperi ale sistemului din cauza întreruperii globale a serviciilor Microsoft”.

La rândul său, compania aeriană națională indiană, Air India, a declarat că „monitorizează îndeaproape întreruperea serviciilor Microsoft” și a decis redirecționarea e-mailurilor. Reprezentanții operatorului au precizat că zborurile „rămân neafectate” și că „în prezent nu există niciun impact asupra canalelor noastre de comunicare”.

Într-o postare separată, Air India a venit și cu un mesaj neașteptat pentru pasageri: „E-mailurile pot aștepta. Considerați acest lucru un semnal pentru a vă planifica acea escapadă.”

Niciuna dintre companiile aeriene nu a raportat probleme în desfășurarea zborurilor.

Microsoft a raportat un „succes marginal” în remedierea defecțiunii. Anterior, un director al companiei a confirmat că întreruperea nu este rezultatul unei breșe de securitate.

Potrivit site-ului companiei, peste 430 de milioane de oameni folosesc aplicațiile Microsoft 365, iar peste 90% dintre companiile din topul Fortune 500 utilizează chatbotul său AI Copilot.