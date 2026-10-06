Mai multe generații și peste 130 de copii s-au reunit la a XII-a ediție de „La Strugurit”

Cu o tradiție veche de peste 15 ani, începută în anul 2009, când a fost inaugurat primul cules alături de copiii localnicilor și ai angajaților Valvis Holding, anul 2026 ne aduce împreună pe platoul Domeniilor Sâmburești, pe malul Oltului, la cea de a XII-a ediție, cu peste 350 de adulți și copii deopotrivă.

Această tradiție cu totul specială, ce are loc în inima podgoriilor de la Cramele Sâmburești, și-a primit denumirea oficială de„Strugurit” în 2012, termen creat de Jean Valvis, președintele fondator al Valvis Holding. De-a lungul timpului, ,,Struguritul’’ a crescut și, odată cu el, și participanții din primele ediții. 2026 a reunit 2 generații ale familiei Valvis: Jean Valvis – Președintele Valvis Holding, Christos Valvis și Stefanos Valvis (Project Manager Domeniile Sâmburești) și, nu în ultimul rând, Dimitrios Valvis, mezinul familiei care a participat alături de ceilalți copii la culesul recoltei.

Pentru copii, sărbătoarea a fost încununată de un eveniment unic în parcursul lor educativ: clasa a IV-a de la Școala Centrală din București și-a încheiat ciclul primar tocmai la Strugurit, având ocazia să își arate recunoștința față de învățătoarea lor, împărtășind acest moment special și spectacolul pregătit de aceștia cu restul invitaților.

Cântecul a spus întreaga poveste a Struguritul anul acesta, prin vocea Ralucăi Radu. Albumul său ,,Alai’’, cântat cu emoție la finalul evenimentului, ne arată acest parcurs simbolic al crudului din folclor ce devine, prin trecerea timpului, copt. La Sâmburești, vedem cum ALAI-ul inchide la el acasă, acest cerc de grijă și recunoștință. După patru ani de „cules” răbdător, învățătoarea își vede rodul copt, la fel cum familia Valvis își vede tradiția dusă mai departe. Diplomele copiilor și premiul învățătoarei se oglindesc: se premiază și cine culege, și cine îngrijește. Copiii devin parte din alai și duc mai departe tradiția culesului de struguri, rodul unui pământ cu multă istorie.

Cu o istorie recunoscută încă din secolul XVI, din vremea lui Theodosie Rudeanu, sfătuitor al lui Mihai Viteazul, moștenirea Domeniilor Sâmburești este mai vie ca oricând, păstrând tradiția culesului și împărtășind roadele cu noile generații care abia descoperă arta viticulturii. În portofoliul Domeniilor Sâmburești, 2026 a adus o nouă varietate din gama Carpathia, un vin spumant brut, atât alb, cât și rose.

Ediția din acest an a adus împreună culesul, cântecul, copiii și tradiția de familie, arătând cum fiecare dintre ele crește în timp, prin răbdare și grijă. La Sâmburești, toamna aceasta, mai multe generații s-au întâlnit în vie. Unii au inventat sărbătoarea, alții o duc mai departe, iar cei mai mici au cules-o cu mâinile lor.

Articol susținut de Valvis