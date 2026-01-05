Mai multe petroliere aflate sub sancțiuni încearcă să fugă din apele Venezuelei, într-o sfidare a blocadei SUA

Un petrolier plecat din Venezuela, interceptat de forțele SUA. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Președintele Trump a impus unilateral o „blocadă completă” asupra petrolierelor venezuelene sancționate pe 16 decembrie. Mai multe nave încearcă acum să spargă această blocadă, scrie New York Times.

Cel puțin 16 petroliere vizate de sancțiunile SUA par să fi încercat să evite blocada navală americană asupra exporturilor de țiței din Venezuela în ultimele două zile, în parte prin ascunderea locației reale sau prin oprirea semnalelor de transmisie.

Timp de săptămâni, navele au fost văzute în timp ce erau ancorate în porturile venezuelene, potrivit unei analize realizate de The New York Times pe baza imaginilor din satelit.

Dar până sâmbătă, în urma capturării președintelui Nicholas Maduro de către forțele americane, toate dispăruseră din acele locații.

Tactica de evitare a blocadei

Patru dintre ele au fost urmărite prin satelit navigând la 30 de mile est de țărm, folosind nume false de nave și prezentând în mod voit eronat pozițiile lor, o tactică cunoscută sub numele de „spoofing”.

Aceste patru nave au părăsit portul fără autorizarea guvernului interimar, potrivit comunicărilor interne ale companiei petroliere de stat din Venezuela și a două persoane din industria petrolieră venezueleană, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Celelalte 12 nu transmit niciun semnal și nu au fost localizate în noile imagini.

Acțiunile SUA

Președintele Trump a impus unilateral o „blocadă completă” asupra petrolierelor venezuelene sancționate pe 16 decembrie, o măsură pe care secretarul de stat Marco Rubio a descris-o duminică drept una dintre cele mai mari „carantine” din istoria modernă, care a reușit să „paralizeze” capacitatea regimului de a genera venituri.

Blocada nu vizează petrolul transportat de compania americană Chevron către coasta Golfului Mexic.

Până în prezent, forțele americane s-au confruntat cu trei petroliere care încercau să comercializeze petrol venezuelean. Una dintre nave, numită Skipper, a fost oprită și confiscată de Paza de Coastă pe 10 decembrie, în timp ce se îndrepta spre China.

A doua navă, Centuries, a fost oprită și abordată pe 20 decembrie, iar a treia, numită atunci Bella 1, acum Marinera, este încă urmărită de forțele americane.

Răspunzând la întrebările New York Times, un oficial american a declarat duminică că „carantina se concentrează, de fapt, pe navele fantomă care transportă petrol venezuelean sancționat”.

Venezuela trebuie să-și exporte petrolul

Potrivit unor observații, echipajele navelor încearcă de asemenea să copleșească blocada, în tentativa de a scăpa de forțele americane. Cel puțin trei nave au părăsit apele venezuelene în aceeași direcție, ceea ce sugerează cel puțin o oarecare coordonare.

Locația și intenția celor 12 petroliere care au încetat să mai transmită semnale și au părăsit portul de sâmbătă sunt încă necunoscute. Dar Venezuela este sub presiune să-și transporte țițeiul către destinatari.

De la debutul blocadei, facilitățile de depozitare s-au apropiat de capacitatea maximă, iar oprirea producției riscă să deterioreze rezervoarele și infrastructura petrolieră.

Comercianți sancționați de SUA

Navele care au plecat fără autorizație au fost contractate de comercianții de petrol Alex Saab și Ramón Carretero, potrivit datelor interne ale companiei petroliere de stat și celor două surse din industria petrolieră.

Ambii comercianți se află sub sancțiuni americane pentru că sunt parteneri de afaceri ai familiei lui Maduro. Saab a fost încarcerat în Statele Unite în 2021, dar a fost eliberat în 2023 de administrația Biden în schimbul unor americani reținuți în Venezuela.

15 dintre cele 16 nave care se aflau în mișcare sâmbătă erau supuse sancțiunilor SUA pentru transportul de petrol iranian și rus.

Acestea „vor trebui să ia o decizie cu privire la ce este mai puțin riscant – să fugă cât încă mai au șansa de a scăpa sau să rămână și să riște viitoare abordări sau incursiuni ale forțelor americane în apele venezuelene”, a explicat David Tannenbaum, fost responsabil cu respectarea sancțiunilor la Trezoreria SUA.

Nume false, date falsificate

Tehnicile utilizate pentru a eluda sancțiunile nu sunt deloc noi.

Nava „Aquila II”, încărcată cu țiței, a transmis un semnal identificându-se drept „Cape Balder” și și-a falsificat coordonatele pentru a părea că se află în Marea Baltică.

Nava „Bertha” a folosit pseudonimul „Ekta” și a indicat că se află în Nigeria. „Veronica III” a preluat numele „DS Vector” și, în mod similar, a pretins că se află în largul coastelor Nigeriei.

Duminică, o navă numită „Vesna”, care folosea numele fals „Priya”, se afla deja la sute de kilometri de Venezuela.

A fost detectată pe o imagine satelitară de TankerTrackers.com și verificată de The Times, îndreptându-se spre nord-est în Oceanul Atlantic, la aproximativ 25 de mile vest de Granada.

Spre deosebire de celelalte trei nave urmărite în imagini, aceasta nu părea să transporte țiței, ceea ce îi permitea să se deplaseze mai repede.