Mai multe zboruri întârziate sau anulate pe Aeroportul Otopeni, sâmbătă seară

Mai multe zboruri au înregistrat întârzieri semnificative sau au fost anulate în această seară pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, potrivit informațiilor afișate pe site-ul aeroportului.

Contactat de HotNews, Teodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, a declarat că principalele cauze ale întârzierilor sunt condițiile meteo nefavorabile din mai multe țări europene, printre care Franța, Olanda, Italia și Germania.

„Sunt și situații de rotație a aeronavei, adică avioane care ajung cu întârziere și pleacă, la rândul lor, cu întârziere”, a explicat Postelnicu.

Potrivit acestuia, cel puțin un zbor a fost anulat, respectiv o cursă către Amsterdam. De asemenea, o cursă operată de HiSky către Tel-Aviv, de sâmbătă, de la ora 20.00, nu a mai decolat conform programului inițial, fiind reprogramată pentru ziua de duminică.

Un alt caz notabil este cel al cursei către Hurghada, care a înregistrat „o întârziere foarte mare, de aproximativ 10 ore”, cauzată de „o problemă tehnică la aeronavă”, conform reprezentantului CN Aeroporturi București.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice statusul zborurilor direct cu operatorii aerieni și să urmărească actualizările afișate de aeroport.