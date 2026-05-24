Maia Sandu îl felicită pe Cristian Mungiu: „O mare bucurie să vedem un cineast de renume, cu rădăcini în Republica Moldova, care produce filme memorabile”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat la rândul său, duminică, pe regizorul Cristian Mungiu pentru câştigarea trofeului Palme d’Or la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, cu lungmetrajul „Fjord”.

„Este o mare bucurie să vedem un cineast de renume, cu rădăcini în Republica Moldova, care, prin originalitate şi autenticitate, produce filme memorabile ce emoţionează şi inspiră publicul de pe întregul continent”, notează Maia Sandu într-un mesaj postat pe Facebook, în care aminteşte şi că este al doilea Palme d’Or câştigat de Cristian Mungiu.

„Filmele lui Mungiu sunt, înainte de toate, dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate. Această capacitate de a pune întrebări esenţiale cu onestitate şi curaj artistic este cea care îi aduce, din nou, recunoaşterea celei mai înalte scene cinematografice din lume”, scrie preşedinta Republicii Moldova.

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat sâmbătă seară, la Festivalul de Film de la Cannes, prestigiosul premiu Palme d’Or pentru „Fjord”, filmul care spune o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români.

Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d’Or. Prima oară, Cristian Mungiu a primit marele trofeu de la Cannes în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc.

Cristian Mungiu a devenit cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câştigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or.