Mâine, un important personaj de la Kiev face dezvăluiri în premieră despre „De ce Putin nu reacționează la inițiativele lui Trump. Ceea ce face Rusia, iar SUA înțeleg perfect” – INTERVIU EXCLUSIV în HotNews

Într-un interviu luat de Oxana Bodnar, corespondenta HotNews în Republica Moldova, un politician-cheie al administrației Zelenski vorbește despre cele mai recente evoluții din relația SUA – Rusia.

Zelenski și Trump se întâlnesc vineri la Casa Albă. Discuția celor doi președinți vine într-un moment în care în fața președintelui SUA, după începutul păcii din Orientul Mijlociu, a rămas obiectivul dorit al păcii din Ucraina.

De ce Vladimir Putin nu a răspuns nici ultimatumurilor și nici intențiilor lui Donald Trump? Dimpotrivă, Rusia a început o operațiune de intimidare a Europei, vizibilă și în România.

Pe de o parte, spune interlocutorul HotNews, pentru că „gândiți-vă: Putin are două milioane de oameni care și-au făcut carieră pe război, câștigă bani din război, din jefuirea teritoriului altei țări, iar altceva nu există în Rusia. Ce faci cu ei, într-o țară cu un nivel de trai foarte scăzut, cu foarte multe cereri? Ce vor face ei?”.

Dar mai sunt lucruri complicate și grave, mize existențiale, pe care SUA și UE le înțeleg, spune ucraineanul. „Acum mergem pe drumul cel bun. Avem un optimism prudent”, spune personajul-cheie al administrației de la Kiev. De ce, în interviul HotNews de miercuri dimineață.