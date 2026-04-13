Reacții de la vârful UDMR, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile. Uniunea mizase pe acesta

Liderii UDMR l-au felicitat pe Peter Magyar pentru victoria obținută de partidul său Tisza în alegerile de ieri care au marcat o prezență record de urne, cu peste 79,5% dintre alegători exprimându-și opțiunea în scrutinul care a determinat încheierea erei Viktor Orban în Ungaria.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a avut un mesaj scurt duminică noapte, după ce premierul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie!”, a scris Kelemen Hunor într-un mesaj pe Facebook.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat anterior că îl susţine pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria.

„S-a încheiat o epocă, Ungaria sărbătorește”

Senatorul Tánczos Barna, în schimb, a avut luni dimineață un amplu mesaj în care a povestit scenele văzute la Budapesta în seara de după scrutin, după închiderea urnelor și numărarea parțială a voturilor.

„S-a încheiat o epocă, Ungaria sărbătorește. Ceea ce am văzut în această noapte la Budapesta este adevărata atmosferă revoluționară, de schimbare de regim”, a spus Barna, care a descris o mare bucurie în capitala Ungariei, unde s-a sărbătorit victoria opoziției până spre zorii zilei.

„Am intrat într-o nouă eră”

Parlamentarul UDMR a precizat că nu se aștepta la eșecul lui Orban. „Am greșit. Nu sunt singurul în această situație, dar nu am simțit, nu am văzut acea forță uriașă care a dus la victoria zdrobitoare a partidului TISZA în Ungaria”, a mai spus Barna, care a făcut o analiza luni dimineață după rezultatele obținute de cele două formațiuni din țara vecină.

El a descris rezultatul alegerilor din Ungaria drept începutul unei schimbări profunde de direcție politică și de valori.

„Am intrat într-o nouă eră, care este practic opusul celei de până acum în aproape toate aspectele”, a mai transmis Barna, subliniind contrastul dintre noua generație de lideri și politicienii cu experiență îndelungată, precum și o abordare „diametral opusă” în relația cu Uniunea Europeană.

Potrivit lui Tánczos Barna, revenirea în opoziție a Fidesz nu este fără precedent. El a amintit că partidul a mai trecut printr-o astfel de perioadă, urmată ulterior de o revenire la guvernare.

„Timpul va arăta dacă acest eșec va fi urmat de o revenire. După cum cunosc echipa, nu vor renunța”, a punctat Barna.

„Asta înseamnă democrație”

Barna a evidențiat succesul candidaților partidului Tisza, condus de Peter Magyar, în circumscripțiile uninominale, unde a obținut un scor de aproximativ 87%, ceea ce vine la pachet, în opinia sa, cu „o responsabilitate uriașă” pentru noul guvern.

Barna a mai menționat în analiza sa și „regândirea” relațiilor dintre Ungaria și comunitățile maghiare din afara granițelor.

În final, politicianul a subliniat diferența de opțiuni în rândul alegătorilor: aproximativ 3,1 milioane de mahiari au susținut schimbarea, în timp ce 2,5 milioane ar fi preferat continuarea guvernului Orban.

„Asta înseamnă democrație”, a transmis Tánczos Barna, care i-a felicitat pe câștigători și i-a încurajat pe cei dezamăgiți să „țină capul sus”.