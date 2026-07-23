Makaveli spune că dosarul său de evaziune fiscală a fost clasat. „Nu mai am brățară”

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a anunțat joi, pe pagina sa de Facebook, că procurorii au clasat dosarul de evaziune fiscală în care era cercetat după ce a plătit prejudiciul.

„Vreau să vă anunț pe toți că astăzi s-a încheiat controlul judiciar, nu mai am brățară și s-a dispus ordonanța de clasare a dosarului. Vă mulțumesc tuturor care ați fost aproape și care ați contribuit la libertatea mea și tuturor care m-ați susținut moral. Și sper că din treaba asta a înțeles toată lumea că atunci când e unitate se poate orice”, a spus Makaveli, într-o înregistrare video postată pe pagina sa de Facebook.

Anterior, pe 9 iulie, Makaveli anunța pe contul de TikTok, unde are peste 530.000 de urmăritori, că a plătit toată suma prejudiciului cu bani care i-au venit din donații, „strânși în 3 săptămâni”.

„Au fost mii de oameni, zeci de mii de oameni din România, din străinătate care au trimis 70 de lei, 20 de lei, 30 de euro, 70 de euro, 500 de euro, care cum a putut”, a spus Makaveli.

În luna iunie, Makaveli a fost reținut, apoi plasat sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de anchetatori la 531.000 de lei, venituri nedeclarate obţinute din crearea de conţinut.

Makaveli a susținut că este vorba despre neplata impozitului pe cadourile primite pe TikTok.

Legea privind combaterea evaziunii fiscale s-a modificat acum 2 ani și a stabilit că în cazul în care prejudiciul nu depășește 1 milion de euro și să plătește în timpul urmăririi penale, cu o majorare de 25%, fapta nu se pedepsește.

Cine este Makaveli

Makaveli a fost consilier al Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT privind alegerile anulate din 2024. El a apărut ca făcând parte din rețeaua de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe candidatul Călin Georgescu.