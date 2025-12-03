Malformațiile cardiace congenitale: soluții integrate pentru pacienții cu afecțiuni complexe

Malformațiile cardiace congenitale sunt defecte structurale ale inimii ce apar în perioada de dezvoltare intrauterină și se mențin adesea și după naștere. Ele pot modifica modul în care sângele circulă în inimă și în organism sau felul în care se formează camerele și valvele cardiace.

În anumite situații, este vorba despre comunicări anormale între camerele inimii, despre valve care nu funcționează corect sau despre vase mari aflate în poziții anormale. Statistic, aproximativ 9 din 1000 de copii se nasc cu o malformație cardiacă congenitală, clasând aceste afecțiuni printre cele mai frecvente defecte congenitale.

Citește continuarea articolului pe Totul despre mame

Articol susținut de MONZA ARES