Mama fostului lider al mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a dezvăluit ce i-a spus cu o săptămână înainte să moară: „Părea condamnat”

Fostul lider al mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin părea „condamnat” după rebeliunea sa eșuată și i-a spus mamei sale că se aștepta să moară în zilele dinaintea prăbușirii avionului său privat, relatează The Guardian.

Prigojin, fondatorul notoriului grup de mercenari Wagner, a murit când avionul său s-a prăbușit în vara anului 2023, la exact două luni după ce luptătorii săi au preluat temporar controlul asupra orașului Rostov-pe-Don din sudul Rusiei și au avansat spre Moscova într-o rebeliune de scurtă durată împotriva conducerii militare a țării.

„Când l-am văzut ultima dată, părea condamnat”, a declarat Violeta Prigojina, în vârstă de 85 de ani, într-un interviu acordat publicației ruse Fontanka, amintindu-și ultima întâlnire pe care a avut-o cu fiul ei cu o săptămână înainte de prăbușirea fatală.

Întrebată dacă el și-a prevăzut moartea, ea a răspuns: „Desigur.”

Prigojina, în primul interviu acordat de o rudă apropiată a fostului lider Wagner, a spus că autoritățile încă nu i-au spus ce s-a întâmplat cu fiul ei.

Agențiile de informații occidentale cred că Prigojin a fost probabil ucis de o explozie la bordul aeronavei, executată la ordinul lui Vladimir Putin ca represalii pentru rebeliunea sa.

Mama lui Prigojin spune că el era convins că rușii îl vor susține

Prigojina, care conduce o galerie ce expune artă pro-război, a declarat că a încercat să-l descurajeze pe fiul ei să pornească spre Moscova, avertizându-l că supraestimează amploarea sprijinului său.

„Când ne-am văzut înainte de marș, i-am spus: «Jenea, doar oamenii de pe internet te vor susține. Nimeni nu va merge cu tine. Oamenii nu mai sunt așa acum. Nimeni nu va ieși în piață»”.

Prigojina a spus că fiul ei i-a răspuns: „Nu, mă vor susține”.

Rebeliunea de scurtă durată a lui Prigojin, declanșată cu câteva sute dintre cei mai loiali luptători ai săi, a fost precedată de săptămâni de tensiuni tot mai mari cu Ministerul rus al Apărării și cu comandanți de rang înalt, pe care îi acuza de corupție.

La acea vreme, Wagner juca un rol esențial în ofensiva Rusiei împotriva Ucrainei, luptătorii lui Prigojin fiind adesea trimiși ca trupe de șoc în atacuri frontale în timpul bătăliilor din estul Ucrainei.

Deși niciun lider politic important nu a sprijinit rebeliunea lui Prigojin, sondajele sugerau că, la apogeul său, retorica sa directă, anti-sistem, a avut un ecou puternic și i-a adus un sprijin considerabil în rândul rușilor.

Când trupele Wagner au preluat controlul asupra unor obiective militare cheie din Rostov-pe-Don, Prigojin a fost întâmpinat cu căldură de localnici.

Rebelii Wagner s-au oprit la mai puțin de 200 de kilometri de Moscova

Dar a renunțat la marș la aproximativ 193 km de Moscova, după o serie de convorbiri telefonice cu oficiali ruși de rang înalt și cu președintele bielorus Aleksandr Lukașenko, care a acționat ca mediator.

În timpul avansului, luptătorii Wagner au doborât un elicopter de atac Ka-52, ucigând echipajul, și au distrus un avion militar Il-18.

„Până la urmă pur și simplu s-a întors – asta a fost tot”, a spus Prigojina în interviu.

„Nu a avut nicio intenție să-l răstoarne pe Putin, absolut deloc. Voia doar să ajungă la conducerea armatei”, a adăugat ea, susținând că fiul său a oprit marșul pentru a evita vărsarea de sânge în rândul trupelor ruse regulate.