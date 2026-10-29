Mama îl hrănește, îl leagănă, îl liniștește, dar primul cuvânt al bebelușului este „tata”. De ce se întâmplă asta

Primul cuvânt al copilului este unul dintre momentele pe care părinții le așteaptă cu nerăbdare. Uneori, după luni întregi în care mama a fost cea care a hrănit, a legănat și a liniștit copilul, primul cuvânt care se aude clar din gura micuțului este „tata”. De ce se întâmplă asta?

Pentru adulți, „mama” și „tata” sunt două cuvinte încărcate de semnificație. Pentru un bebeluș care abia descoperă că poate produce sunete, ele sunt doar succesiuni de silabe repetate. Diferența dintre un copil care spune „mamama” în timp ce se joacă și unul care strigă „mama” atunci când își caută părintele este însă importantă pentru înțelegerea dezvoltării limbajului.

De ce „mama” și „tata” sunt printre primele cuvinte ale copiilor

Există un motiv pentru care cuvintele folosite pentru mamă și tată seamănă în multe limbi ale lumii. Nu este o coincidență că întâlnim forme precum „mama”, „papa”, „dada” sau „baba” în limbi foarte diferite.

Explicația are legătură cu dezvoltarea abilității de a produce sunete. „M”, „p” și „b” se produc prin apropierea sau închiderea buzelor, în timp ce „t” și „d” implică mișcarea limbii în partea din față a gurii. Acestea sunt printre tipurile de consoane care apar frecvent în primele etape ale gânguritului.

Atunci când bebelușul începe să combine consoane și vocale, apar secvențe repetate precum „mamama”, „bababa” sau „dadada”. Lingviștii numesc această etapă gângurit canonic, iar repetarea unor silabe asemănătoare este o parte obișnuită a dezvoltării vorbirii.

Când ar trebui să spună copilul primele cuvinte? Ce este normal în dezvoltarea lui și când ar trebui părinții să se îngrijoreze? Sunt doar câteva dintre întrebările la care specialiștii vor răspunde sâmbătă, 31 octombrie, la ARCUB București, în cadrul conferinței „Primii doi ani. Cum să aibă un început bun și copilul, și părinții”, organizată de Totul Despre Mame. Cumpără-ți biletul și vino să afli ce este normal în dezvoltarea bebelușului, ce merită urmărit cu atenție și când este momentul să ceri ajutor.

Într-un articol publicat în Journal of Child Language, lingvistul John L. Locke a analizat rolul factorilor fonetici în apariția primelor cuvinte folosite pentru a numi părinții. Cercetarea explică faptul că, în unele situații, sunetele care formează „tata” apar înaintea celor care generează „mama”.

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