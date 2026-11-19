„Sună tu la dentist să-mi faci o programare!” sau „Mă duc la bancă, dar ce trebuie să spun? Ce să întreb?” Sunt replici pe care nu te aștepți să le auzi de la tineri care au împlinit 18 ani și, totuși, în situații banale, nu reușeșc să se descurce singuri. Și asta pentru că, deși au crescut cu telefonul în mână, nu obișnuiesc să sune, ci se limitează la a trimite, la nevoie, mesaje.

În presa internațională, tinerii care se feresc de convorbiri telefonice au fost numiți „generația mută”. Nu pentru că ar vorbi mai puțin în general, ci pentru că preferă să comunice prin mesaje scrise sau vocale, în loc să poarte conversații telefonice.

Despre acest fenomen a scris și Deutsche Welle, în februarie 2026, într-un articol despre felul în care s-au schimbat obiceiurile de comunicare în ultimii 150 de ani.

„Tinerii de acum au crescut cu alte forme de comunicare și s-au obișnuit cu ele. Sunt familiarizați cu posibilitatea de a cântări fiecare cuvânt și fiecare emoji înainte de a trimite un mesaj, de a șterge sau modifica mesajele deja trimise și de a avea control asupra momentului în care citesc sau chiar primesc un mesaj de la altcineva. Cei care au crescut comunicând în acest fel au interiorizat, probabil, acest tip de comunicare într-un mod cu totul diferit față de generațiile mai în vârstă”, se arată în articolul menționat.

L-au sunat șase zile până să răspundă

Un sondaj YouGov publicat în martie 2026 arată că 65% dintre tinerii din generația Z preferă mesajele sau e-mailurile pentru a ține legătura cu familia și prietenii.

Numai 17% aleg apelurile telefonice. La generația bunicilor, lucrurile stau aproape invers: 62% dintre respondenții din generația Baby Boomers preferă să vorbească la telefon.

Dar cea mai interesantă diferență apare când tinerii trebuie să sune pe cineva necunoscut.

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