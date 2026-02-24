„Mama, tu ții cu Beregoi sau cu Bostănica?”. Ce învață copiii noștri din scandalul care a explodat pe TikTok

Creatoarele de conținut Andreea Bostănica (strânga) și Iuliana Beregoi (dreapta), care au urmăritori copii și adolescenți, sunt în centrul unui scandal în care s-a implicat și Poliția din Republica Moldova

„Mama, tu ești #TeamBeregoi sau #TeamBostanica?”, m-a întrebat fiică-mea de 18 ani într-o seară. Adevărul este că în momentul acela eram mai degrabă #TeamHaiSăPunemMasaMaiRepede, dar a trebuit să intru în discuție cu ea. Cum poți știi ce e în lumea copiilor tăi dacă nu o cunoști, întreabă site-ul Totuldespremame.

Auzisem câte ceva despre aceste două fete, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănica, influencerițe cu milioane de urmăritori, dar nu le-am dat importanță până să văd cât de interesată e fiică-mea de scandalul care a aprins TikTok-ul și despre care se discută intens la școală și nu numai.

Un scandal în care, așa cum aveam să aflu, se folosesc apelative gen „tâ@fă”, atacuri la persoană care țin de aspectul fizic, acuzații privind consumul de droguri și vieți promiscue. În care s-a ajuns la cruci trimise la poartă, în care sunt implicați hackeri de peste Prut și față de care s-au sesizat autoritățile din Moldova. Și toate astea se întâmplă în fața unui public format preponderent din copii și adolescenți.

Primul video de pe TikTok pe care mi l-a servit algoritmul este cu Andreea Bostănica (21 de ani), spunând că o femeie este iubită și respectată doar dacă primește flori, diamante și cadouri scumpe, iar „cu#$ele primesc m#$e în cabina de probă”. Acesta era, de fapt, un atac la adresa Iulianei Beregoi (tot 21 de ani), care spusese într-un podcast că cel mai ciudat loc în care a făcut sex a fost o cabină de probă. Beregoi nu s-a lăsat mai prejos și a acuzat-o, într-un alt video, că la 19 ani și-a petrecut vacanța într-o vilă privată din Mykonos cu trei „boșorogi”.

Cele două, originare din Republica Moldova, sunt populare pe internet încă de acum 8-9 ani, când s-au făcut remarcate pe YouTube și prin diverse emisiuni televizate. Iuliana Beregoi are pe Instagram 1,6 milioane de urmăritori, iar Andreea Bostănica 3,9 milioane. Pe YouTube, Iuliana are 1,16 milioane de abonați, Andreea 891.000. Cel mai mult public au pe TikTok: Iuliana 3,3 milioane urmăritori, iar Andreea 7,2 milioane.

Publicul lor este format în mare parte din copii, adolescenți și tineri care visează, probabil, la o viață cu lux și opulență, așa cum afișează în social media cele două. Anul trecut, Beregoi a organizat o tabără de vară pentru fanii ei cu vârste începând de la 7 ani, care au plătit 1.000 de euro pentru a sta în compania ei timp de câteva zile.

