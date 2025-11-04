Mămici cu sarcini unice. Dr. Irina Fofîcă: „Cu tratamentul și sprijinul potrivit, sarcinile fericite sunt posibile chiar și când suferi de Boală Cronică de Rinichi”

Sarcina este o experiență specială pentru orice femeie, însă pentru viitoarele mame care suferă de Boală Cronică de Rinichi (BCR), aceasta poate aduce provocări suplimentare. Am discutat cu Dr. Irina Fofîcă, specialist în nefrologie la Fresenius NephroCare, despre cum femeile cu BCR pot avea sarcini fericite și sigure, cu tratamentul și sprijinul potrivit.

Totul despre Mame: Ne puteți explica pe scurt ce înseamnă Boala Cronică de Rinichi?



Dr. Irina Fofîcă: Boala Cronică de Rinichi este o afecțiune în care funcția rinichilor scade treptat. Ea poate apărea fără simptome evidente și poate duce la complicații serioase dacă nu este monitorizată și tratată corespunzător. În stadiile avansate, rinichii nu mai reușesc să elimine toxinele din sânge, iar pacienții trebuie să vină regulat la clinică pentru dializă, un proces de filtrare a sângelui care înlocuiește funcția renală. Hemodializa se efectuează într-un centru de dializă de 3 ori pe săptămână, conform recomandărilor medicului, iar serviciile sunt decontate de stat.

