„Management de redresare” la Metrorex. Oana Gheorghiu: „Compania nu poate supraviețui la infinit fără deciziile necesare”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a propus pentru Metrorex „un management de redresare” care să readucă metroul din București pe „o direcție sustenabilă”, prin reducerea cheltuielilor inutile și eficientizarea activității.

Oana Gheorghiu susține că managementul Metrorex a fost făcut mulți ani fără o preocupare reală pentru sănătatea companiei pe termen lung.

„O companie poate supraviețui mult timp pe subvenții, dar nu poate supraviețui la infinit fără deciziile necesare. Metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit. În toate marile orașe ale lumii, transportul public este subvenționat și este perfect normal să fie așa”, a scris vicepremierul.

Pe de altă parte, analiza ei pornește de la câteva date care arată situația dificilă a companiei:

„deficitul cumulat în perioada 2018–2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei;

costul real al unei călătorii este mult mai mare decât prețul real al unei călătorii;

compania plătește aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanță, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei;

beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată.”

Puterea excesivă a sindicatului

Gheorghiu afirmă că sunt prevederi în contractul colectiv de muncă ce îngreunează redresarea Metrorex. Astfel angajările se fac doar cu acordul sindicatului, promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior, managementul ajunge să negocieze permanent decizii operaționale care ar trebui asumate managerial.

Este menționată și supraîncărcarea schemei de personal a aparatului administrativ al companiei: 11 contabili-șefi peste alți 35 de contabili, peste 100 de posturi economice și administrative, 39 ingineri economiști.

„O companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile și lasă problemele să se adune până când ele devin imposibil de ignorat”, continuă vicepremierul amintind că Metrorex deține terenuri, spații și baze sportive insuficient valorificate, se confruntă cu litigii și riscuri financiare generate de contractele importante, iar deciziile majore sunt blocate luni întregi între management, minister și sindicat.

„Iar nota de plată vine întotdeauna: prin infrastructură care se degradează, prin presiune pe bugetul public, prin servicii mai slabe pentru călători sau prin ideea că singura soluție este creșterea prețului biletului”, a scris Oana Gheorghiu.

Ea admite că va fi necesară o discuție privind prețul biletului de acces la metrou, însă aceasta trebuie precedată de măsuri de reformă a companiei.

„Nu poți cere mai mult de la cetățean înainte să tai costurile absurde, să repari dezechilibrele și să demonstrezi că banii existenți sunt administrați responsabil. De aceea am propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experiență reală în restructurare și transformare organizațională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania și să o readucă pe o direcție sustenabilă”, a conchis Gheorghiu.