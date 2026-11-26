Managerul unui lanţ de supermarketuri din România a fost pus sub urmărire penală de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită peste 100.000 de euro de la reprezentanta unui furnizor.

Într-un comunicat transmis joi, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) informează că procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata T.Ș.E., persoană fără calitate specială, care ocupă funcția de Category Group Manager în cadrul unei companii care operează un lanț de supermarketuri în România, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

„În perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, inculpata T.Ș.E., în calitatea menționată anterior, ar fi primit, în mod repetat, în 15 tranșe, de la reprezentanta unui furnizor, suma totală de 106.600 de euro, prin transferuri bancare efectuate dintr-un cont deschis pe numele unei alte persoane, în legătură cu atribuțiile sale de serviciu privind relația comercială dintre supermarket și societățile prin care aceasta își desfășura activitatea”, spun anchetatorii.

Potrivit procurorilor DNA, în schimbul acestor sume, inculpata ar fi luat decizii favorabile furnizorului, privind listarea și înlocuirea unor produse, extinderea distribuției acestora în rețeaua de magazine, precum și continuarea relației comerciale prin intermediul unor societăți nou-înființate, inclusiv după încetarea transferurilor de bani.

„Plățile au fost efectuate într-o perioadă în care relația comercială cu acest furnizor avea o importanță majoră pentru activitatea sa, aproximativ patru cincimi din vânzările acestuia fiind realizate prin intermediul rețelei de magazine a companiei la nivel național, iar menținerea și dezvoltarea acestei relații se afla în responsabilitatea inculpatei”, arată DNA.