Managerul spitalului din Iași unde 7 copii infectați cu o bacterie au murit a demisionat la o săptămână de la numire

Radu Constantin Luca, noul manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, numit în funcție acum o săptămână, a demisionat, potrivit unor surse citate de Ziarul de Iași. Radu Constantin Luca a fost numit manager interimar după ce Cătălina Ionescu, manager interimar în ultimele 3 luni, a fost demisă în urma scandalului legat de moartea a 7 copii infectați cu o bacterie în secția ATI.

Joia trecută, după ce ministrul Alexandru Rogobete a anunțat primele concluzii ale controlului de la spitalul „Sfânta Maria” din Iași, noul manager interimar a postat, pe pagina de Facebook a spitalului, un mesaj video în care spunea că „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control”.

„Această tragedie ne obligă pe toți să îmbunătățim modul în care funcționează spitalul. Prioritatea noastră absolută este siguranța copiilor. Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, vom comunica deschis, transparent cu toate autoritățile sanitare și vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor și respectarea standardelor de siguranță”, spunea atunci Radu Constantin Luca.

„Un medic cu experiență în cadrul Spitalului de Copii «Sfânta Maria», recunoscut pentru implicarea sa în activitatea medicală, va prelua rolul de manager și va asigura buna funcționare administrativă a spitalului”, declara Costel Alexe, șeful Consiliului Județean Iași, la momentul numirii lui Radu Constantin Luca, acum o săptămână.

Spitalul de copii din Iași este în subordinea Consiliului Județean Iași.

Cătălina Ionescu, fostul manager interimar, a fost numită acum o săptămână director medical al spitalului. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demiterea ei și din această funcție.

Șapte copii cu vârsta sub un an, care au fost internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” și s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, au murit în ultimele săptămâni. Copiii sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.