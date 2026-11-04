„Mâncăm bine într-o zi importantă”. Cina simbolică pe care a comandat-o Casa Albă în noaptea alegerilor

Angajații Casei Albe care monitorizează în cursul nopții rezultatele alegerilor de la birou au comandat o mâncare simbolică la pachet: Cheesecake Factory.

Kaelan Dorr, șeful strategiei digitale de la Casa Albă, a postat o fotografie cu punga de plastic în dungi a cunoscutului lanț de restaurante, însoțită de mesajul: „La Casa Albă mâncăm bine într-o zi importantă”.

WH eating good on a big day https://t.co/fCA0QhJweE — Kaelan Dorr (@Kaelan47) November 3, 2026

Alegerea nu a fost făcută la întâmplare, scrie CNN.

Restaurantul a devenit subiectul unei controverse în timpul alegerilor de la jumătatea mandatului, după ce fostul președinte american Barack Obama a afirmat că modificările aduse Casei Albe de către actualul locatar, Donald Trump, au făcut ca această clădire emblematică pentru SUA să arate de parcă „Saddam Hussein ar fi deschis un Cheesecake Factory”.

Trump și aliații săi l-au acuzat pe Obama de „elitism”. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a cărui avere netă este estimată la sute de milioane, a vizitat o filială a lanțului de restaurante situată la câteva blocuri distanță de Casa Albă.