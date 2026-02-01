Manifestantul Erfan Soltani, simbol al represiunii din Iran, care risca să fie spânzurat, a fost eliberat pe cauţiune

Este unul dintre chipurile represiunii din Iran din ultimele săptămâni. Manifestantul iranian Erfan Soltani, arestat în cadrul mişcării de protest din ianuarie din Iran şi pentru care Washingtonul se temea că va fi executat, a fost eliberat pe cauţiune, a declarat duminică pentru AFP avocatul său.

Tânărul de 26 de ani „a fost eliberat ieri (sâmbătă) şi şi-a recuperat bunurile personale”, a declarat Amir Mousakhani, adăugând că pentru eliberarea bărbatului a fost plătită o cauţiune de 2 miliarde de tomani (aproximativ 10.600 de euro), relatează News.ro.

Tânărul fusese arestat la domiciliul său din Fardis, la vest de Teheran, în data de 10 ianuarie, după ce participase la manifestaţiile antiguvernamentale de amploare. „Dacă va fi găsit vinovat, va fi condamnat la închisoare”, ameninţase autoritatea judiciară iraniană în data de 15 ianuarie.

Acuzat de „complot împotriva securităţii interne”

Potrivit mai multor organizaţii de apărare a drepturilor omului, printre care Iran Human Rights şi Hengaw, familia sa a fost informată că execuţia sa era programată pentru miercuri, 14 ianuarie. Iranul a negat aceste afirmaţii a doua zi, afirmând că el se află încă încarcerat în închisoarea Karadj. Tânărul era acuzat de „complot împotriva securităţii interne a ţării şi de activităţi de propagandă împotriva regimului”, a explicat justiţia iraniană.

Citește și Prima veste despre soarta protestatarului iranian condamnat la moarte, a cărui execuție este programată astăzi

Represiunea manifestărilor de către puterea iraniană este fără precedent. Cel puţin 3.117 persoane au fost ucise, potrivit bilanţului oficial al Ministerului de Interne. Dar, potrivit bilanţurilor neoficiale, numărul victimelor este de cel puţin zece ori mai mare.

Citat de Le Figaro, medicul Amir-Mobarez Parasta vorbeşte despre peste 30.000 de victime, pe baza unui număr realizat în spitalele iraniene. O cifră similară cu cea dezvăluită în acest weekend de doi înalţi responsabili ai Ministerului Sănătăţii pentru revista Time.

Oficialii iranieni afirmă că protestele, care au început la 28 decembrie, au constat iniţial în adunări paşnice împotriva costului vieţii, dar că ulterior s-au transformat în „revolte” marcate de morţi şi acte de vandalism. Teheranul a acuzat Statele Unite şi Israelul că sunt la originea tulburărilor, reproşând celor două ţări că au alimentat ceea ce a calificat drept „operaţiune teroristă”, în special atunci când protestele au atins apogeul în 8 şi 9 ianuarie.