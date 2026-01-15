Răsturnare de situație în Iran: Execuția protestatarului Soltani, negată de regim după ce familia și-a luat adio

Erfan Soltani, tânărul de 26 de ani arestat joia trecută în nord-vestul Teheranului după ce a participat la proteste, nu a fost condamnat la moarte, afirmă autoritățile judiciare din Iran, potrivit presei de stat iraniană.

Autoritățile judiciare au declarat că Soltani este acuzat de „complot împotriva securității interne a țării și activități de propagandă împotriva regimului”, dar că pedeapsa cu moartea nu se aplică pentru astfel de acuzații dacă acestea sunt confirmate de o instanță, a raportat recent Reuters, citată de The Guardian.

Soltani este deținut în penitenciarul central din Karaj, a mai precizat presa de stat iraniană. În timp ce Teheranul neagă oficial sentința capitală, familia lui Erfan Soltani a declarat că fost deja chemată la închisoare pentru vizita de adio, procedură care precede întotdeauna execuțiile în Iran.

Organizația norvegiană pentru drepturile omului Hengaw anunțase, miercuri, că Erfan Soltani se află în închisoarea Qezel Hesar „și probabilitatea ca el să fie executat în câteva ore este foarte mare”. Ulterior, un membru al familiei tânărului a declarat pentru postul britanic de televiziune Sky că acesta nu a mai fost executat, în urma presiunilor internaționale și a avertismentelor lansate de Donald Trump.

Într-un interviu acordat marți CBS News, președintele american Donald Trump a declarat că va lua „măsuri foarte dure” dacă Iranul va începe să-i spânzure pe protestatari, dar nu a dat mai multe detalii. „Dacă îi spânzură, veți vedea unele lucruri”, a spus Trump.

Numărul morților în Iran în urma represiunii regimului se ridică la 2.571 de persoane, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, citată de The Guardian. Peste 18.100 de persoane au fost arestate.

Miercuri, liderul de la Casa Albă a anunțat că i s-a spus că uciderile din cadrul represiunii guvernului iranian împotriva protestelor sunt în scădere și că, în opinia lui, în prezent nu există planuri pentru execuții pe scară largă.

„Am fost informați în mod destul de categoric – dar vom afla ce înseamnă asta – că execuțiile din Iran încetează și au încetat, și că nu există niciun plan de execuții. Mi s-a spus asta de la o sursă sigură și sper că este adevărat”, a spus liderul american, în Biroul Oval de la Casa Albă, în fața reporterilor. Informația „tocmai” ajunsese la el, a precizat președintele.

Întrebat cine sunt oamenii care i-au spus că uciderile din Iran au încetat, Trump a descris aceste persoane ca fiind „surse foarte importante din partea cealaltă”.