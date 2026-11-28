Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă la Tbilisi, la doi ani de la izbucnirea protestelor declanșate de decizia guvernului de a suspenda negocierile de aderare la UE, a scris AFP.

Turbulențele politice persistă în Georgia încă de la alegerile parlamentare contestate din octombrie 2024, în urma cărora partidul de guvernământ Visul Georgian și-a consolidat controlul asupra puterii.

TWO YEARS of daily, uninterrupted, nationwide protests against an illegitimate, pro-Russian, corrupt, repressive regime in Georgia. This is Tbilisi today, just one of three marches, each starting from three separate locations. 📷 Mo Se https://t.co/JaNYlGlIr8 — Rusudan Djakeli 🇬🇪🇺🇦 (@rusudanjakeli) November 28, 2026

La o lună după scrutin, premierul Irakli Kobahidze a anunțat că guvernul va amâna deschiderea negocierilor de aderare la UE cel puțin până în 2028, un anunț care a declanșat manifestații în toată țara.

Demonstrația de sâmbătă a fost promovată de activiștii proeuropeni și de cinci partide de opoziție pe care Visul Georgian încearcă să le scoată în afara legii prin intermediul Curții Constituționale.

Crowds continue to march, assembling from different directions in central Tbilisi. Two years ago on this day, Georgian dream halted Georges European integration. Larger than expected crowds demonstrate defiance of the Georgian society. 📽️: Nana Malashkhia https://t.co/wAhYEFyXfg — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 28, 2026

„Visul Georgian a trădat parcursul european și euroatlantic al Georgiei, pe care chiar el l-a consfințit în Constituție”, au transmis organizatorii mitingului într-un comunicat, înaintea manifestației.

Obiectivul de intrare în UE este prevăzut în Constituția Georgiei, iar țara a obținut în 2023 statutul de țară candidată la aderare.

Tbilisi now. One of three marches, each starting from a different point. The 731st consecutive day of protests in Georgia, despite mass arrests, police brutality and torture, draconian fines and laws. https://t.co/NYppxom2Nd — Rusudan Djakeli 🇬🇪🇺🇦 (@rusudanjakeli) November 28, 2026

Ce a spus premierul despre aderarea la UE

Kobahidze a declarat vineri că guvernul său rămâne angajat față de „obiectivul constituțional” al aderării la UE și este „pregătit să înceapă astăzi negocierile de aderare”.

„Se va face totul pentru ca Georgia să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a spus el.

„Sperăm că până atunci și UE își va schimba abordarea și se va întoarce la valorile sale tradiționale”, a adăugat premierul Georgiei.

Visul Georgian a acuzat Bruxellesul că promovează politici liberale care „subminează valorile tradiționale ale familiei”, în special prin susținerea drepturilor persoanelor LGBTQ.

Partidul, care se află la putere în Georgia din 2012, este acuzat de critici că îndreaptă o țară tradițional prooccidentală spre Rusia și îi subminează instituțiile democratice.

Formațiunea neagă acuzațiile, iar guvernul susține că politicile sale vizează protejarea suveranității naționale împotriva unei presupuse ingerințe externe și a încercărilor opoziției de a destabiliza țara.

Visul Georgian vrea scoaterea a cinci partide în afara legii

În octombrie, Curtea Constituțională a Georgiei a început audierile într-o acțiune intentată de Visul Georgian, care cere interzicerea a cinci partide din opoziție, pe care le acuză că încearcă să submineze ordinea constituțională.

Curtea are termen până în iunie 2027 pentru a pronunța hotărârea.

Parlamentul European a condamnat interdicția propusă, avertizând că aceasta ar îndepărta și mai mult Georgia de UE.