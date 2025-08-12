„Manualele școlare îi fac pe elevi să privească viața cu pesimism și resemnare”, avertizează două cercetătoare din România

Un studiu realizat la Universitatea de Vest din Timișoara analizează peste 40 de manuale de limba și literatura română pentru gimnaziu și arată că multe dintre ele transmit mesaje pesimiste, cu teme de traumă, fatalism și neputință. De ce textele din manualele școlare par lipsite de speranță și cum îi afectează asta pe copii? Autoarele cercetării – Mădălina Chitez și Roxana Rogobete – spun că aceste texte nu doar că nu încurajează gândirea critică, dar pot afecta motivația și dezvoltarea personală a elevilor.



De ce sunt textele din manualele școlare atât de pesimiste? De ce nu știu studenții să argumenteze? De ce textele lor argumentative nu par să se lege? Aceste observații din mediul universitar au motivat un grup de cercetători în lingvistică de la Universitatea de Vest din Timișoara să-și pună întrebări legate de calitatea manualelor școlare preuniversitare. Sunt ele corect alcătuite? Promovează sau nu gândirea critică pe care toți ne-o dorim pentru copiii noștri? Sunt sarcinile de lucru cum trebuie? Cercetătoarele care au analizat și studiat manualele școlare, explică cum anume acestea pot duce la o pregătire deficitară a elevilor, cum le pot afecta nu doar performanța lor școlară, ci și motivația sau dezvoltarea personală, perpetuând o mentalitate fatalistă.

Mădălina Chitez, cercetător științific gradul II, specializat în lingvistică aplicată, dar și fondatoare și președintă a centrului de cercetare CODHUS (Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste din cadrul Universității de Vest din Timișoara), este și mama unor gemene de 12 ani și jumătate. Ea s-a aflat în postura părintelui uimit să vadă în manualul de română de clasa a VI-a al fetelor „unele apelative extrem de greu de acceptat” pe care și le adresau personajele. Consultând textele pentru lectură ale fiicelor sale de gimnaziu, a observat că existau „narațiuni cu o anumită tentă negativă, pesimistă și cu violență de limbaj în unele texte”. Cunoștea manualele școlare de dinainte de Revoluție, dar a simțit nevoia să compare cu cele post-decembriste.

