MApN a chemat rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov la instrucție și evaluare. Scopul exercițiului

Rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost chemați la instrucție, în cadrul unui exercițiu desfășurat periodic, menit să verifice disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie, transmite Digi24.

Este vorba despre exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, care a început azi, 12 octombrie.

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, a informat marți MApN, într-un comunicat de presă.

Execițiile se desfăşoară periodic şi „au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate”, precizează MApN.

Ce se întâmplă în ziua exercițiului

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov care au fost convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi participă timp de o zi la activităţi specifice de pregătire.

Potrivit Digi24, au fost chemate mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004. Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data indicată.

Ajunși acolo, aceștia vor trece printr-o serie de activități standard: sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu, primesc instruire de siguranță și participă la trageri cu muniție de antrenament. Ei primesc și o masă caldă înainte de a fi lăsați să plece acasă.

În cazul în care un rezervist nu se prezintă fără un motiv întemeiat, amenda poate ajunge până la 4.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Când au mai avut loc astfel de exerciții

În municipiul București și în județul Ilfov exerciții similare s-au mai desfășurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciții MOBEX, în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș, precizează MApN.