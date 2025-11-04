MApN: Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre, lângă granița cu România. Aeronave F-16 și Eurofighter au fost ridicate în aer

Ministerul Apărării anunţă, marţi, că forțele ruse au atacat din nou la nord de Dunăre, iar patru aeronave, două F-16 și două Eurofighter Typhoon, au fost ridicate în aer. Potrivit MApN, comandanţii acestora aveau aprobare pentru „angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.

„În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean”, a transmis MApN.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45 pentru cercetare şi asigurarea securității spațiului aerian național.

„Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României”, precizează MApN.

Cu toate astea, nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național, mai spune Armata Română.